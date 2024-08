Rezept: Gefüllte Paprika mit Feta-Couscous

Man wälzt sich, man schwitzt, man findet einfach nicht in den Schlaf oder wacht in der Nacht auf und kann nicht mehr weitersschlafen ... Was tun, wenn's im Sommer auch nachts noch richtig warm und die Hitze einfach nicht aus dem Schlafzimmer zu bekommen ist? Wir fragen die Schlafforscherin Dr. Christine Blume.