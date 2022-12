Kleine Auszeiten tun uns richtig gut, am besten draußen an der frischen Luft -| so lange das Wetter noch mitspielt. Kreativbloggerin Katharina Pasternak zeigt uns, wie wir uns auf dem Balkon oder der Terrasse eine kleine Auszeit schaffen: hyggelig, wie es in Dänemark so schön heißt, also gemütlich-kuschelig. Dazu gibt es chinesische Eierpfannkuchen von Bianca Wu.