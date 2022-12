Strom, Lebensmittel, Sprit: Alles wird teurer. Da kann es schon mal sein, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist. Vor allem, wenn dann noch die Waschmaschine oder der Scheibenwischer am Auto kaputt geht. Hier gleich einen großen Kredit aufzunehmen scheint übertrieben, aber welche Möglichkeiten gibt es noch, sich kurzfristig und am besten günstig Geld zu leihen?