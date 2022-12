Rehschnitzel mit Pilzkruste und Herbstgemüse

per Mail teilen

Feine Küche, saisonal! Wildfleisch, Pilze und Preiselbeeren – die feinsten Herbstgenüsse sind in diesem Gericht vereint.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 620 kcal/ 2580 kJ 11 g Kohlenhydrate, 38 g Eiweiß, 47 g Fett Koch/Köchin: Jörg Sackmann

Für das Rehschnitzel:

120 g weiche Butter

1 Msp. englisches Senfpulver

etwas Salz

1 TL Zitronensaft

2 Zweige frischer Thymian

3 Stiele frischer Kerbel

250 g Champignons

4 Shitake-Pilze

600 g Rehkeule oder Rehrücken pariert

etwas Pfeffer

etwas Olivenöl zum Braten

300 ml Wildsauce (z.B. aus dem Glas)

50 g Wild-Preiselbeeren aus dem Glas

Für das Gemüse:

150 g Petersilienwurzel

300 g Speisekürbis (z.B. Hokaido, Muskatkürbis)

2 Zweige Thymian

1 Wacholderbeere

60 g Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

3 EL Wasser

1. Die Butter mit einem Schneebesen schaumig aufschlagen. Mit Senfpulver, Salz und Zitronensaft verrühren.

2. Kräuter abbrausen, trocken schütteln. Die Blättchen abzupfen, fein schneiden und unter die Butter mischen.

3. Die Champignons putzen und in etwa 3 mm feine Scheiben schneiden. Shiitake-Pilze putzen, die Stiele entfernen.

4. Das Fleisch in 8 Stücke à ca. 75 g teilen. Fleisch kurz kalt abbrausen, trocken tupfen und etwa 5 mm dünn plattieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Die vorbereitete Buttermischung gleichmäßig auf eine Seite der Fleischstücke aufstreichen.

6. Jeweils 1/2 Shiitake-Pilz mittig auf ein Schnitzelstück legen. Mit den Champignonscheiben rosettenförmig belegen und komplett bedecken. Sacht andrücken und etwa 10 Minuten kaltstellen.

7. Für das Gemüse Petersilienwurzel schälen, der Länge nach vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Kürbis schälen, die Kerne entfernen, Kürbis zunächst in ca. 1 cm breite Spalten, dann diese in dünne Scheiben schneiden.

8. Thymian abbrausen, trocken schütteln. Die Blättchen abzupfen. Wacholderbeere fein mörsern.

9. Butter in einer Pfanne sacht bräunen, die vorbereiteten Gemüsescheiben darin anbraten. Mit gemörsertem Wacholder, Salz und Pfeffer würzen. Nach und nach jeweils 1 EL Waser zugeben und so das Gemüse in der Pfanne weich schmoren. Zuletzt den Thymian untermischen.

10. Für die Schnitzel Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Schnitzel mit der Pilzseite ins heiße Fett einlegen, goldbraun anbraten. Dann vorsichtig wenden und saftig fertig braten.

11. Währenddessen die Wildsauce in einem Topf aufkochen. Jeweils etwas Sauce auf vorgewärmte Teller geben, Schnitzel darauf verteilen. Mit Gemüse und Preiselbeeren anrichten und servieren.