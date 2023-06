Rahm-Pfifferlinge mit Kratzete

Der würzige, leicht pfeffrige Geschmack der Pfifferlinge passt perfekt zu den zerzupften Pfannkuchen – im Süden auch Kratzete genannt!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 870 kcal/ 3640 kJ / 58 g Kohlenhydrate, 22 g Eiweiß, 60 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Zutaten:

Für die Pfifferlinge:

0,5 Bund glatte Petersilie

500 g Pfifferlinge

2 Schalotten

2 EL Butter

1 TL Mehl

100 ml Weißwein oder Gemüsebrühe

250 ml Sahne

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für die Kratzete:

0,5 Bund glatte Petersilie

0,5 Bund Schnittlauch

4 Eier

250 g Weizenmehl, Type 405

450 ml Milch

1 EL flüssige Butter

etwas Salz

3 EL Butterschmalz zum Ausbacken

Zubereitung:

1. Für die Pfifferlinge und Kratzete Petersilie und Schnittlauch abbrausen und trocken schütteln. Schnittlauch fein schneiden von der Petersilie die Blätter abzupfen und diese fein schneiden.

2. Von den Pfifferlingen die Stielansätze abschneiden, die Pilze mit einem Pinsel gut putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln.

Tipp: Schneller geht das Putzen, wenn man von den Pfifferlingen lediglich die Stielansätze abschneidet, dann die Pilze in eine Schüssel gibt und mit ca. 2-3 EL Mehl vermengt. Das Mehl bindet den Schmutz und Sand an den Pilzen. Die Pilze in ein Sieb geben, unter fließendem Wasser abspülen und auf einem sauberen Küchentuch trocken tupfen.

3. Für die Kratzete die Eier trennen.

4. Mehl mit Milch, Eigelben, flüssiger Butter, Schnittlauch, der Hälfte der Petersilie und 1 Prise Salz gut verrühren. Den Teig ca. 10 Minuten quellen lassen.

5. In der Zwischenzeit Schalotten für die Pfifferlinge schälen und fein schneiden.

6. Das Eiweiß für die Kratzte steif schlagen und unter den gequollenen Teig heben.

7. In einer Pfanne etwas Butterschmalz erhitzen, ca. 1 cm hoch Teig in die Pfanne geben. Wie einen Pfannkuchen bei schwacher Hitze backen, sobald der Teig stockt, mit zwei Pfannenwendern in kleine Stücke reißen. Diese in der Pfanne bei stärkerer Hitze rundum goldbraun braten. Kratzete auf einen Teller geben und im Backofen bei 60 Grad Ober- und Unterhitze warmhalten.

8. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren.

9. Für die Rahmpfifferlinge in einer Pfanne die Butter erhitzen, die Schalotten darin anschwitzen, die Pilze dazu geben, kurz anbraten.

10. Dann die Pilze mit Mehl bestäuben, mit Weißwein ablöschen, Sahne dazugeben und unter ständigem Rühren einige Minuten köcheln lassen.

11. Restliche Petersilie unter die Pilze mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

12. Rahmpilze mit Kratzete servieren.

