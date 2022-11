Portugiesisches Puddingtörtchen - Pastel de Nata

Das Originalrezept ist natürlich geheim, aber dieses Rezept kommt dem Original ziemlich nahe und ist schnell und einfach.

Zutaten:

1 Ei (Gr. L)

2 Eigelbe (Gr. L)

120 g Zucker

2 EL Speisestärke

1 Bio-Zitrone

400 ml Vollmilch

1 Rolle Blätterteig (aus dem Kühlregal)

Puderzucker und Zimt

Hinweis: Für 1 Muffinform mit 12 Muffins

1. Für die Puddingfüllung Ei, Eigelbe, Zucker und Stärke in einem Topf mit einem Schneebesen vermengen.

2. Von der Zitrone die Schale fein abreiben und zugeben.

3. Nach und nach die Milch hinzufügen und alles glatt verrühren. Den Topf auf den Herd stellen und bei mittlerer Temperatur unter ständigem Rühren so lange erhitzen, bis die Masse puddingähnlich eindickt und blubbert. Dann sofort in eine Glasschale gießen und mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Puddinghaut bildet.

4. Blätterteig aus dem Kühlschrank holen und in der Packung Raumtemperatur annehmen lassen (ca. 10 Minuten).

5. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden einer Muffinform leicht fetten.

6. Die Blätterteigrolle auswickeln. Einmal in der Mitte der langen Seite durchschneiden, so dass zwei gleich große Teigstücke entstehen. Diese nun passgenau aufeinander legen und von der kurzen Seite her sehr eng aufrollen. Die so entstandene Teigrolle mit einem scharfen Messer in 12 gleich große Scheiben schneiden.

7. Jedes Teigstück aufrecht stellen, so dass die Spiralform des Teiges nach oben schaut. Mit dem Handballen oder einem großen glatten Boden eines Glases platt drücken. Der Durchmesser sollte etwas größer sein als die Muffinförmchen.

8. Jeweils eine Teigscheibe in eine Muffinform geben, dass auch der Rand der Form bedeckt ist.

9. Jeweils ca. 2 TL der Puddingmasse in die Mulden füllen, nicht über den Teigrand hinaus und das Muffinblech für ca.25 Minuten in den Ofen geben. Die Puddingtörtchen sollten oben etwas braun werden.

10. Puderzucker mit etwas Zimt mischen und die Törtchen nach dem abkühlen damit bestreuen.