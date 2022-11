Portugiesische Gazpacho (Arjamolho) mit gebratenen Garnelen

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 340 kcal / 1427kJ 30 g Kohlenhydrate, 10 g Eiweiß,17 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Für die Gazpacho:

125 g altbackenes Weizenbrot

ca. 200 ml eisgekühlte, kräftige Gemüsebrühe (selbst gekocht oder instant)

5 Tomaten

1 Gurke

2 Stängel Staudensellerie

2 rote Paprika

2 gelbe Paprika

2 Bund Basilikum

4 EL Olivenöl

60 ml weißer Balsamico

15 ml Himbeeressig

600 ml Tomatensaft

20 g Tomatenmark

etwas Zucker

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Piment d’Espelette

1 Spritzer Tabasco

Für die Garnelen:

1/2 Bio-Zitrone

2 Stängel Basilikum

2 Knoblauchzehen

8 große Garnelen in Schale (ohne Kopf)

2 EL Olivenöl

1. Für die Gazpacho Brot in kleine Stücke schneiden, in der Brühe einweichen. Tomaten überbrühen, abziehen und entkernen. Gurke schälen. Staudensellerie, Paprika und waschen und putzen. Basilikum abspülen, trocken schütteln.

2. Gemüse würfeln und mit Basilikumblättern in einen Mixer geben. Öl, Balsamico, Himbeeressig, Tomatensaft und Tomatenmark zugeben. Alles fein mixen und durch ein Sieb passieren. Dann eingeweichtes Brot zugeben und alles nach Belieben nochmals kurz pürieren.

3. Die Suppe mit etwas Zucker, Salz, Pfeffer, Piment d’Espelette und Tabasco abschmecken und kalt stellen.

4. Für die Garnelen Zitrone heiß waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Basilikum abbrausen, trocken schütteln und abzupfen. Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden. Garnelen abbrausen, am Rücken längs aufschneiden und den dunklen Darmfaden entfernen.

5. Öl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch und Garnelen darin unter Wenden ca. 1 Minute braten. Zitronenscheiben und Basilikum zugeben und alles nochmals kurz durchschwenken. Gut gekühlte Suppe und Garnelen anrichten.