Man kann Pizzateig wunderbar auf Vorrat machen und so einfrieren, dass man in weniger als einer Stunde eine knusprige selbstgemachte Pizza servieren kann.



1. Den Pizzateig nach dem kneten in Portionen teilen.

2. Die Teigportionen dünn ausrollen und mit Back- oder Pergamentpapier getrennt aufeinander legen.

3. Den Teigfladenstapel in eine runde Gefrierdose mit Deckel (z.B. eine Kuchentransportdose) legen und einfrieren.

4. Zum Auftauen kann man nun die Böden einzeln rausnehmen und einfach bei Raumtemperatur auftauen lassen. Dabei geht der Teig noch etwas auf.

5. Inzwischen kann man den Ofen vorheizen und den Belag vorbereiten.

6. Dann die Pizza nach Wunsch belegen und am besten auf einem Backstein ca. 10-15 Minuten knusprig backen.