Pfefferpotthast im Dampfdrucktopf gegart

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 606 kcal / 2538 kJ 51 g Kohlenhydrate, 42 g Eiweiß, 24 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Zutaten:

700 g Rinderhüfte

400 g Zwiebeln

250 g Graubrot, in dünne Scheiben geschnitten

500 g Kartoffeln, festkochend

3 EL Butterschmalz

etwas Salz, Pfeffer aus der Mühle

500 ml Fleischbrühe

1 TL abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone

1 Lorbeerblatt

etwas schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Msp. Piment

1 Msp. Gewürznelke

1 Msp. Ingwerpulver

1 Msp. Macis

1. Das Fleisch in fingerdicke Scheiben schneiden. Die Zwiebeln halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Das Brot in kleine Würfel schneiden.

2. Kartoffeln schälen, vierteln und im Dampfgarer dämpfen. (Oder einen Topf mit Siebeinsatz bereitstellen, Wasser bis zum Siebeinsatz in den Topf geben, die Kartoffelviertel in den Siebeinsatz geben, Kartoffeln zugedeckt garen.)

3. In einem Dampfdrucktopf die Zwiebeln mit 3 EL Butterschmalz goldbraun anschwitzen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, zugeben und Fleischbrühe angießen. Brot, Zitronenabrieb, Lorbeerblatt, Pfeffer, Piment, Nelke, Ingwerpulver und Macis zugeben. Mit dem Dampfdruckdeckel verschließen. Wenn der Topf unter vollem Druck steht, das Ganze ca. 15 Minuten kochen lassen.

4. Dann den Druck lösen und den Dampf entweichen lassen. Erst dann den Deckel öffnen.

5. Den Eintopf abschmecken und anrichten. Die gedämpften Kartoffeln leicht salzen und dazu servieren.