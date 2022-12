Pfannenpizza mit Hähnchenbrust

per Mail teilen

Pizza aus der Pfanne schmeckt nicht nur super, man spart sich auch den Hefeteig!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 945 kcal/ 3950 kJ 75 g Kohlenhydrate, 42 g Eiweiß, 52 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Für den Belag:

2 Hähnchenbrustfilets (aus dem Knochen)

etwas Salz

1 TL Harissa (scharfe orientalische Würzpaste)

4 Frühlingszwiebeln

200 g zarte, junge Bio-Kohlblätter z.B. von Kohlrabi oder Roter Bete

6 EL Olivenöl

1 Spritzer Zitronensaft, frisch gepresst

400 g geschälte Pelati-Tomaten aus dem Glas (oder Dose)

3 Stiele Liebstöckel

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Chilischote

etwas EL Pfeffer aus der Mühle

2 EL Balsamicoessig

100 g Gouda, mittelalt

Für den Teig:

400 g Dinkelmehl (Type 630)

1 TL Backpulver

330 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

2 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Mehl zum Ausrollen des Teigs

etwas Olivenöl zum Ausbacken

1. Den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Hähnchenfleisch abwaschen, trocken tupfen und mit Salz und Harissa würzen. In eine Auflaufform setzen und im heißen Backofen auf der mittleren Schiene etwa 30 Minuten garen. (Wer keine Hähnchenbrust auf dem Knochen bekommt, kann ausgelöstes Hähnchenbrustfilet verwenden. Beim Garen auf dem Knochen bleibt das Fleisch schmackhafter und saftiger.)

3. In der Zwischenzeit für den Teig Mehl und Backpulver in einer Rührschussel mischen. Joghurt, Öl und Salz hinzufügen und alles am besten mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf etwas mehr Mehl dazu geben. Den Teig abgedeckt etwa 15 Minuten ruhen lassen.

4. Währenddessen für den Belag die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in dünne Ringe schneiden.

5. Die Kohlblätter waschen, trocken schütteln und in dünne Streifen schneiden.

6. Kohlblattstreifen und Frühlingszwiebeln mit 1 Prise Salz, 3 EL Öl und dem Zitronensaft mischen, leicht durchkneten und marinieren.

7. Für die Sauce die geschälten Tomaten grob würfeln.

8. Den Liebstöckel abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und in Streifen schneiden.

9. Zwiebel und Knoblauch schälen und grob hacken.

10. Chili längs halbieren, putzen, waschen und fein hacken.

11. In einem Topf 1 EL Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen. Die Tomaten, Chili und Liebstöckel untermischen und alles ca. 15 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Essig untermischen, die Sauce abschmecken und nach Belieben mit dem Pürierstab fein mixen

12. Den geruhten Teig in 4 Stücke teilen, jedes Teigstück nochmals durchkneten und zu einer Kugel formen.

13. Dann auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche jeweils zu einem Fladen ausrollen.

14. Sobald das Hähnchen fertig gegart ist, die Fladen nacheinander in einer heißen Pfanne in etwas Öl auf jeder Seite etwa 4 Minuten ausbacken.

15. Gebackene Fladen aus der Pfanne nehmen und leicht abkühlen lassen.

16. Währenddessen das Hähnchenfleisch vom Knochen lassen, in Stücke schneiden oder zupfen.

17. Die Fladen zunächst mit Tomatensauce bestreichen und einige marinierte Blattstreifen darauf geben.

18. Dann mit dem Hähnchenfleisch belegen, den Käse darüber reiben und die Pfannenpizza servieren.