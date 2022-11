Omelett mit Frühlingskräutern und Radieschensalat

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 505 kcal / 2114 kJ 10 g Kohlenhydrate, 26 g Eiweiß, 40 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Für das Omelett:

8 Eier

3 EL Sahne

etwas Salz, Pfeffer aus der Mühle

250 g körnigen Frischkäse

3 Eigelb

4 EL Weißbrotbrösel

1 Bund Schnittlauch

1 Bund Pimpinelle

1 Bund Kerbel

1 Bund Sauerampfer

4 EL Butter

Für den Radieschensalat:

2 Bund Radieschen

etwas Salz

2 EL Apfelessig

4 EL Olivenöl

1 Bund Schnittlauch

SWR SWR -

1. Den Backofen auf 120 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Die Eier in eine Schüssel schlagen, Sahne zugeben, salzen, pfeffern und verquirlen.

3. In einer weiteren Schüssel körnigen Frischkäse mit Eigelb und den Brotbröseln mischen.

4. Schnittlauch, Pimpinelle, Kerbel und Sauerampfer abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden. Die Kräuter unter den Frischkäse mischen.

5. In einer Pfanne etwas Butter schmelzen, die aufgeschlagenen Eier nacheinander portionsweise in die Pfanne geben und bei geringer Hitze je ca. 3 Minuten langsam garen. Am Anfang kann etwas gerührt werden. Dann etwas von der Kräutermischung in die Mitte geben und das Omelett zusammenschlagen. Das Omelett vorsichtig in eine Auflaufform geben und im vorgeheizten Ofen das Omelett noch ca. 5 Minuten ziehen lassen. So nach und nach die Omeletts garen.

6. Radieschen putzen, waschen und in feine Streifen schneiden oder feine Scheibchen hobeln. Radieschen salzen, Apfelessig und Olivenöl angießen und alles gut vermischen.

7. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln, fein schneiden und unter die Radieschen mischen.

8. Zum Servieren das Omelett mit dem Salat anrichten.