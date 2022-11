No bake Cake: Sommer-Törtchen ohne Backen

Wussten Sie, dass die Nordseekrabbe zu den kleinsten Garnelen der Welt gehört? Aber das schmälert keineswegs ihren Geschmack. Ihr festes aromatisches Fleisch ist köstlich im Rührei, in der Suppe, zu Bratkartoffeln oder als Fischbrötchen. Rund 280 Krabbenkutter sind in der Nordsee noch im Einsatz. Unsere Reporter waren in Büsum in Schleswig-Holstein. Ein Ferienort, bei dem fast jeder sofort an Krabben denkt. mehr...