Mini Tarte Tatin mit Zwetschgen

Inspiriert vom französischen Klassiker Tarte-Tatin, backt Theresa Knipschild eine schnelle und einfache Variante mit karamellisierten Zwetschgen.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Theresa Knipschild

Zutaten

12 Zwetschgen

1 Rolle fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal

120 g Zucker

80 g Butter

50 ml Wasser

3 Prisen Salz

2 Prisen Zimt

0,5 Vanilleschote

Zubereitung

1. Zwetschgen halbieren, den Stein entfernen. Zucker mit Wasser in einem ausreichend großen Topf auf mittlerer Stufe bernsteinfarben karamellisieren. Dabei nicht rühren, sondern den Topf schwenken. Butter dazugeben und in der Zuckermasse schmelzen lassen. Salz, Zimt und ausgekratztes Vanillemark hinzufügen. Schwenken und rühren, damit sich alle Zutaten verbinden. Backofen auf 200°C Ober-Unterhitze vorheizen.

2. Karamell in die Mulden des Muffinblech verteilen. Je 2 Hälften der Zwetschgen auf dem Karamell verteilen. Aus dem Blätterteig 12 Kreise mit ca. 8 cm Durchmesser ausstechen. Auf die Früchte legen und den überstehenden Teig als Rand in die Form drücken. Restlichen Blätterteig in Stücke schneiden und gleichmäßig auf den befüllten Mulden verteilen, etwas andrücken.

3. 20-25 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Vor dem Stürzen 20 Minuten ruhen lassen. Teigrand mit einem Messer aus den Mulden lösen. Eine große Platte oder Backblech auf das Muffinblech legen und stürzen. Mit Vanilleeis oder Sahne servieren.

