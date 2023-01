Marmorierte Spinat-Brezelknödel

per Mail teilen

Spinat, Pilze und Zwiebeln gibt’s in der Heimat und im Winter ist auch alles saisonal zu haben. Und weil das Auge mitisst, sind auch alle Farben der Küche auf dem Teller!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 760 kcal / 3170 kJ 45 g Kohlenhydrate, 14 g Eiweiß, 53 g Fett Koch/Köchin: Jörg Sackmann

Für die Spinatknödel:

20 g Butter

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 ml Vollmilch

150 g Brezeln oder Laugenstangen vom Vortag

250 g Blattspinat

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Muskat

2 Eier

35 g Magerquark

2 EL Weizenmehl

Für das Zwiebelkompott:

200 g rote Zwiebeln

2 EL Olivenöl

1 EL Sherryessig

60 ml roter Portwein

1 TL Johannisbeergelee

100 ml trockener Rotwein (z. B. Lemberger)

200 ml Geflügelfond

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Thymian

1 TL Butter (eisgekühlt)

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für die Sauce:

1 Schalotte

etwas Butter

0,125 l Weißwein

200 ml Geflügelfond

160 ml Sahne

40 g Crème fraîche

etwas Salz

etwas weißer Pfeffer

etwas Muskat

1 Spritzer Zitronensaft

3 Stiele glatte Petersilie

Für die confierten Champignons:

20 Champignons

50 g Butter

etwas Salz

1 Spritzer Zitronensaft

30 ml heller Balsamico

20 g Zucker

1 Msp. Anis, fein gemörsert

1 Lorbeerblatt

etwas weißer Pfeffer aus der Mühle

50 ml Wasser

1. Für die Spinatknödel die Butter in einem Topf schmelzen. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Beides in der Butter glasig andünsten. Milch angießen.

2. Die Brezeln fein schneiden und in eine Schüssel geben. Zwiebel-Milch überträufeln und kurz ziehen lassen.

3. Den Blattspinat verlesen, gründlich waschen, trockenschleudern und fein hacken.

4. Spinat, Salz, Pfeffer, Muskat und Eier in einen hohen Mixbecher geben und fein pürieren.

5. Die Spinatmischung, Quark und Mehl zu den Brezelstückchen geben und alles zu einem Teig vermengen. Zugedeckt etwa 15 Minuten ruhen lassen.

6. Inzwischen für das Zwiebelkompott die Zwiebeln abziehen und fein schneiden.

7. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln darin andünsten. Zunächst mit Essig ablöschen. Portwein zugießen. Offen einkochen, bis die Flüssigkeit nahezu eingekocht ist.

8. Johannisbeergelee einrühren. Mit Rotwein und Geflügelfond auffüllen. Knoblauch abziehen halbieren. Den Thymianzweig und die Knoblauchzehe zugeben. Bei schwacher Hitze offen reduzieren, bis Fond und Wein nahezu eingekocht und die Zwiebeln gar sind.

9. Reichlich Salzwasser in einem Topf aufkochen. Den Teig in 2 Portionen teilen. Jeweils als Rolle in eine saubere Stoffserviette oder ein Geschirrtuch einrollen und mit Küchengarn die Enden festzubinden.

10. Die Knödelrollen ins kochende Wasser einlegen, die Temperatur reduzieren. Knödelrollen ca. 40 Minuten im siedenden Wasser garen.

11. Für die Sauce die Schalotte abziehen und fein schneiden. Butter in einem Topf schmelzen, Schalotte darin andünsten. Mit Weißwein ablöschen und etwas einkochen lassen.

12. Geflügelfond, Sahne und Crème fraîche zugeben und um die Hilfe einkochen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft abschmecken.

13. Für die Pilze die Champignons putzen. Etwas Butter in einem Topf erhitzen, die Pilze darin andünsten. Mit Salz und Zitronensaft würzen.

14. Währenddessen Balsamico und Zucker in einen Topf geben und erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist. Anis und Lorbeer zugeben. 30 g Butter und 50 ml Wasser einrühren und alles um die Hälfte einkochen. Champignons unter den Sud mischen, ca. 15 Minuten ziehen lassen.

15. Kurz vor dem Servieren die kalte Butter unter die Zwiebeln schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

16. Petersilie waschen, Blättchen abzupfen. Die Blätter fein schneiden. Die Sauce kurz vor dem Servieren mit dem Mixstab aufschäumen. Petersilie zugeben. Sauce auf vorgewärmte Teller verteilen.

17. Brezelknödelrouladen aus dem Wasser heben, auswickeln und in Scheiben schneiden.

18. Knödelscheiben auf der Sauce anrichten. Mit Zwiebelkompott und Champignons anrichten.