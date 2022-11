per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 810 kcal / 3385 kJ 82 g Kohlenhydrate; 20 g Eiweiß; 44 g Fett Koch/Köchin: Otto Koch

Für das Apfelmus:

600 g säuerliche Äpfel

3 EL Zitronensaft

1/2 Zimtstange

etwas Zucker

Für die Makkaroni:

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

400 g Kartoffeln, fest kochend

100 g Speckwürfel

450 ml Gemüsebrühe

250 g Sahne

250 g Makkaroni

80 g Gruyère (Schweizer Hartkäse)

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1. Äpfel waschen, trocken reiben und in grobe Stück schneiden.

2. Apfelstücke, Zitronensaft, Zimt und etwas Wasser in einen Topf geben, zugedeckt aufkochen. Bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis das Fruchtfleisch zerfällt.

3. Äpfel durch ein Passiergerät (Flotte Lotte) oder grobes Sieb passieren. Apfelmus nach Belieben mit etwas Zucker abschmecken. Auskühlen lassen.

4. Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen, waschen, abtropfen lassen und in Würfel schneiden.

5. Speck in einer beschichteten Bratpfanne anbraten. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und alles unter Wenden goldbraun braten.

6. Gemüsebrühe und Sahne in einem großen Topf aufkochen. Kartoffeln und Teigwaren untermischen, unter gelegentlichem Rühren wieder sacht aufkochen. Zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten garen, bis die Nudeln noch leichten Biss haben und die Flüssigkeit aufgesogen ist. Gegebenenfalls noch etwas heißes Wasser angießen, alles sämig einkochen lassen.

7. Käse darunter rühren und schmelzen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

8. Speck-Zwiebel-Mischung vor dem Servieren auf dem Makkaroni-Mix verteilen. Das Apfelmus dazu servieren.

Getränkeempfehlung:

Gewürztraminer oder Traminer: Mit seiner würzigen Art (wie frisch geriebene Muskatnuss, Nelken und Aromen von getrockneten Früchten) und seiner dezenten Süße ist er ideale Begleiter auch von Süß-deftigen Gerichten wie Älplermagronen oder Kaiserschmarrn.