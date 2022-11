Linsengemüse mit Forellenfilet

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 535 kcal / 2240 kJ - 28 g Kohlenhydrate; 52 g Eiweiß; 22 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Zutaten:

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

150 g kleine Linsen

2 Zweige Thymian

100 ml Weißwein

300 ml Gemüsebrühe

1 Karotte

60 g Staudensellerie

60 g Lauch

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 EL Apfelessig

3 Stängel glatte Petersilie

50 g Sahne

1 EL flüssige, gebräunte Butter

Für den Fisch:

1 TL Thymian, getrocknet

50 g feine Weißbrotbrösel

4 Forellenfilets mit Haut à 150 g

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 EL Mehl

1 Ei

2 El Butterschmalz

SWR SWR -

1. Schalotte schälen und fein schneiden Die Knoblauchzehe schälen und andrücken.

2. Schalotte in einem Topf mit 1 EL Butter anschwitzen, dann die Linsen, einen Zweig Thymian und die Knoblauchzehe zugeben. Mit Weißwein ablöschen und die Gemüsebrühe angießen. Die Linsen ca. 15 Minuten gar köcheln lassen.

3. In der Zwischenzeit Karotte, Sellerie und Lauch schälen, bzw. putzen und waschen und in sehr feine Würfel schneiden. Die Gemüsewürfel dann zu den Linsen geben und alles noch weitere ca. 5 Minuten köcheln lassen.

4. Für den Fisch Thymian im Mörser leicht zerstoßen, dann mit den Weißbrotbröseln mischen. Die Forellenfilets mit Salz und Pfeffer würzen, die Fleischseite in Mehl wenden, durchs verquirlte Ei ziehen und in die Thymianbrösel drücken und so panieren.

5. In einer Pfanne mit Butterschmalz die Fischfilets zuerst auf der panierten, dann auf der Hautseite jeweils 3 Minuten bei geringer Hitze anbraten.

6. Die Linsen mit Salz und Pfeffer würzen, Apfelessig zugeben. Die Knoblauchzehe und den Thymianzweig wieder entfernen.

7. Petersilie abspülen, trocken schütteln und fein hacken. Die Sahne unter die Linsen ziehen und die braune Butter untermischen.

8. Das Linsengemüse in tiefen Tellern anrichten und das Fischfilet darauf setzen. Petersilie überstreuen. Dazu passen kleine Salzkartoffeln.