Linseneintopf mit Pfannenbrot

Herrlich einfach, einfach herrlich: Unsere Linsensuppe mit Würstchen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 925 kcal/ 3880 kJ, 97 g Kohlenhydrate, 38 g Eiweiß, 43 g Fett Koch/Köchin: Antonina Müller

Zutaten

Für das Pfannenbrot :

20 g frische Hefe

1 TL Zucker

20 ml Milch

300 g Weizenmehl, Type 405

1 TL Backpulver

25 g Naturjoghurt

125 ml Wasser

1 Ei

etwas Salz

etwas Mehl zum Ausrollen

etwas Butterschmalz zum Braten

Für die Linsen:

250 g Berglinsen

250 g Karotten

50 g Knollensellerie

250 g Kartoffeln, festkochend

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Lorbeerblatt

2 Gewürznelken

2 Wacholderbeeren

1 TL schwarze Pfefferkörner

2 EL Butter

1 l Gemüsebrühe oder Wasser

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Zucker

30 ml weißer Balsamico

1/2 Bund glatte Petersilie

2 Paar Wiener Würstchen

Zubereitung

1. Für das Pfannenbrot Hefe zerbröseln und mit Zucker und der handwarmen Milch verrühren. Die aufgelöste Hefe zum Mehl geben und mit Backpulver, Joghurt, ca. 125 ml Wasser, Ei und einer Prise Salz zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in der Schüssel mit einem sauberen Geschirrtuch bedecken und 30 Minuten gehen lassen.

2. Die Linsen in ein Sieb geben, kalt abspülen, dann in einen Topf geben und mit reichlich Wasser (ca. 400 ml) ohne Salz ca. 15 Minuten vorkochen.

Hinweis: Die Berglinsen müssen nicht eingeweicht werden.

3. In der Zwischenzeit die Karotten, Sellerie und Kartoffeln putzen, waschen und schälen. Gemüse in etwa gleichgroße Würfel (knapp 1 cm) schneiden.

4. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein schneiden.

5. Lorbeerblatt, Gewürznelken, Wacholderbeeren und Pfefferkörner in einen Teebeutel geben, mit Küchengarn verschließen, fertig ist ein Gewürzsäckchen!

6. In einem Topf Butter schmelzen, Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig anschwitzen.

7. Karotten-, Sellerie- und Kartoffelwürfel zugeben. Ebenfalls die vorgekochten Linsen mit dem Kochwasser zugeben.

8. Brühe oder noch etwas Wasser angießen und alles aufkochen.

9. Das Gewürzsäckchen zugeben und den Eintopf ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen, bis die Linsen und das Gemüse weichgekocht sind.

10. In der Zwischenzeit den gegangenen Hefeteig in Portionen aufteilen und auf einer mit etwas Mehl bestäubten Arbeitsplatte dünn ausrollen. In einer Pfanne etwas Butterschmalz erhitzen und die Teigfladen darin von beiden Seiten braten, bis sie Blasen werfen und goldbraun sind.

11. Nach 20 Minuten den Eintopf mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig abschmecken.

12. Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein schneiden.

13. Wer mag kann noch Würstchen zum Eintopf geben. Dafür die Wiener Würstchen in Scheiben schneiden und im Eintopf erwärmen.

14. Vor dem Servieren das Gewürzsäckchen entfernen.

15. Linseneintopf mit Petersilie garnieren und servieren. Dazu das Pfannenbrot servieren.

