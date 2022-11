per Mail teilen

So einfach, so lecker: Fächerkartoffeln machen sich fast von allein im Ofen. Christian Henze kombiniert sie mit Fisch, Zitrusaromen und Mangold.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 995 kcal / 4170 kJ 34 g Kohlenhydrate, 58 g Eiweiß, 65 g Fett Koch/Köchin: Christian Henze

Für die Kartoffeln:

8 Kartoffeln (à ca. 100g)

6 EL Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

2 Zweige Rosmarin

1 EL Kapern

2 EL schwarze Oliven

2 EL Pinienkerne

Für die Sauce:

100 ml Weißwein

100 ml weißer Portwein

50 ml Orangensaft

50 ml Grapefruitsaft

50 ml Zitronensaft

100 ml kalte Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für den Mangold:

500 g Mangold

1 EL Butter

0,5 TL Zucker

2 EL Sahne-Meerrettich aus dem Glas

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für den Fisch:

2 EL Speiseöl zum Braten

etwas Salz

4 Lachsforellenfilets mit Haut (à 170g)

etwas Mehl

Lachsforelle mit Fächerkartoffeln und Mangold

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Die Kartoffeln waschen, anschließend fächerartig einschneiden, jedoch nicht durchschneiden.

3. Die Kartoffeln in eine Auflaufform setzen, die Butter in kleinen Stücken über den Kartoffeln verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kartoffeln in den vorgeheizten Ofen geben und 25 Minuten garen.

4. In der Zwischenzeit Rosmarin abbrausen, trocken schütteln, die Nadeln abstreifen und fein hacken. Kapern, Oliven und Pinienkerne fein hacken.

5. Die Kartoffeln nach 25 Minuten aus dem Ofen nehmen, gehackten Rosmarin, Kapern, Oliven und Pinienkerne darüber streuen und nochmals 25 Minuten in den Backofen geben.

6. In der Zwischenzeit für die Sauce Weißwein und Portwein in einen Topf geben und die Flüssigkeiten um ein Drittel einkochen.

7. Dann Orangensaft, Grapefruitsaft und Zitronensaft zugeben und alles nochmal um ein Drittel einkochen.

8. Mangold putzen, waschen und etwas klein schneiden.

9. In einer Pfanne Butter erhitzen und den Mangold darin gut anbraten, Zucker überstreuen und goldgelb karamellisieren. Mit Sahnemeerrettich, Salz und Pfeffer abschmecken.

10. Eine Pfanne auf die kalte Herdplatte stellen, Öl und etwas Salz zugeben.

11. Die Fischfilets in Mehl wenden, überschüssiges Mehl abklopfen und die Filets mit der Hautseite nach unten in die Pfanne geben. Die Pfanne erhitzen und das Fischfilet auf der Hautseite zu 2/3 garen, dann wenden und die Pfanne ausschalten.

12. Den eingekochten Saucenansatz vom Herd nehmen und die kalte Butter langsam darin mit einmixen und abschmecken.

13. Den Fisch mit den Kartoffeln, dem Mangold und der Sauce anrichten.