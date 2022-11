Kolibri-Cupcakes mit Ananasblüten

Kein Brot hat in den letzten Jahren so einen Hype erlebt wie das Sauerteigbrot. In Berlin haben zwei Brotfans sogar ihre alte Karriere hingeschmissen, um sich mit einer Bäckerei selbstständig zu machen. Hier ist weniger mehr. Kein Überangebot, keine Aufbackware -sondern viel Leidenschaft für gutes Brot. mehr...