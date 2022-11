Kartoffeln mit Chili-Aprikosen

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Thomas Vonier

Zutaten:

1 kg Mehlige Kartoffeln

8 Aprikosen

2 Chili (oder 1 TL Chiliflocken)

griechischer Jogurt

Quark

Zitrone (unbehandelt)

Salz

Pfeffer

Butter

1. Die Kartoffeln mit Schale weich kochen (je nach Größe ca. 20 – 30 Min) und sie danach leicht andrücken, damit sie aufplatzen. So grob zerdrückt kommen sie in die Pfanne mit reichlich Butter und werden dort bei mittlerer Hitze ganz langsam von beiden Seiten knusprig angebraten. Die Butter zieht dabei langsam in die Kartoffel ein.

2. In einer zweiten Pfanne die halbierten Aprikosen bei starker Hitze angebraten. Zuerst mit der Schnittseite nach unten braten bis sie anfangen zu karamellisieren, dann einmal umdrehen und kräftig mit Chiliflocken gewürzt. Wer mag kann auch frischen Chili nehmen – man nehme was da ist.

3. Für die Creme werden der Joghurt und der Quark verrührt und mit dem Abrieb von einer Zitrone vermischt. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Servieren Basilikum und Minze grob hacken und darüber streuen, das gibt dem Ganzen noch einen letzten Kick mit auf dem Weg.