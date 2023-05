per Mail teilen

Mit Schokocreme verfeinert sind Kartoffelkrapfen auch eine leckere Nachspeise.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Andreas Schweiger

Zutaten:

100 g dunkle Kuvertüre (64% Kakaoanteil)

200 ml Sahne

10 ml Rum

1 Apfel

Zubreitung:

Kuvertüre fein hacken. Sahne in einem Topf aufkochen, den Topf vom Herd ziehen, Rum und gehackte Kuvertüre zugeben und diese in der heißen Sahne unter Rühren auflösen. Apfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in Spalten schneiden. Schokocreme und Apfelspalten zu den Krapfen servieren.