Kaiserschmarren mit Kompott von getrockneten Früchten

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 751 kcal / 3144 kJ 90 g Kohlenhydrate, 17 g Eiweiß, 28 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Für das Kompott:

1 TL Speisestärke

1/4 l Portwein

1 EL Zucker

1 Gewürznelke

1 TL abgeriebene Zitronenschale

1 TL Korianderkörner

80 g Dörrzwetschgen, entsteint

80 g getrocknete Aprikosen

40 g getrocknete Feigen

Für den Kaiserschmarren:

20 g Mandelblättchen

4 Eier

250 g Mehl

370 ml Milch

1 Prise Salz

1 TL flüssige Butter

3 EL Butter

3 EL Puderzucker zum Bestreuen

1. Die Stärke in 2 EL Portwein auflösen. Restlichen Portwein mit Zucker, Gewürznelke, Zitronenabrieb und Koriander aufkochen.

2. Zwetschgen, Aprikosen und Feigen nach Belieben in Stücke schneiden, zum kochenden Portwein geben und 10 Minuten ziehen lassen.

3. Dann die Stärkemischung zum Binden untermischen, noch mal aufkochen, 2 Minuten köcheln lassen, dann den Topf vom Herd ziehen.

4. Die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten.

5. Die Eier trennen.

6. Mehl, Milch, Salz, flüssige Butter und die Eigelbe mit dem Schneebesen verrühren.

7. Eiweiß steif schlagen und unter den Teig heben.

8. 2/3 der Butter in einer Pfanne erhitzen. Den Teig hinein geben und bei mittlerer Hitze langsam goldbraun braten.

Tipp: Wer eine backofengeeignete Pfanne hat, kann diese auch kurz (ca. 2 Minuten) bei 200 Grad Oberhitze in den Ofen geben, dann stockt der Teig auch gleich von oben und lässt sich leichter wenden.

9. Den Pfannkuchen wenden, die restliche Butter zugeben und die andere Seite ebenfalls goldbraun braten.

10. Dann den Pfannkuchen mit zwei Gabeln in Stücke reißen, mit etwas mehr als 2/3 vom Puderzucker bestäuben, in der Pfanne schwenken und den Zucker so karamellisieren. Zuletzt die gerösteten Mandeln untermischen.

11. Kaiserschmarren anrichten, mit etwas Puderzucker bestäuben. Mit dem Kompott servieren.