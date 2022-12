Käsespätzle mit Endiviensalat

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 886 kcal / 3712 kJ 78 g Kohlenhydrate, 36 g Eiweiß, 46 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Für die Käsespätzle:

400 g Mehl

6 Eier

etwas Salz

2 Zwiebeln

200 g Allgäuer Emmentaler (ersatzweise: labfreier Hartkäse)

40 g Butter

150 ml Milch

etwas Pfeffer

Für den Salat:

1 Endiviensalat

1/2 Bund Schnittlauch

3 EL Weißweinessig

2 TL scharfer Senf

50 ml Olivenöl

etwas Salz

etwas schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Zucker

1. Für die Spätzle das Mehl in eine Schüssel geben, die Eier einschlagen und eine Prise Salz zugeben. Alles mit einem Kochlöffel vermengen und so lange schlagen, bis ein glatter Teig entstanden ist. Die Teigschüssel mit einer Klarsichtfolie verschließen und den Teig eine halbe Stunde ruhen lassen.

2. Den Endiviensalat putzen, waschen, gut abtropfen lassen und klein schneiden.

3. Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen.

4. Ein Spätzlebrett kurz in kochendes Wasser tauchen, darauf ca. 2 EL Teig streichen. Den Teig mit einem ebenfalls angefeuchteten Teigschaber zuerst flach streichen und dann dünne Streifen ins kochende Wasser schaben. Wenn die Spätzle gar sind, steigen sie nach oben. Mit einem Sieblöffel die Spätzle aus dem kochenden Wasser herausnehmen und kurz in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben. Anschließend absieben. Das Ganze so lange wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist.

5. Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Käse reiben.

6. Backofen auf 200 Grad Oberhitze vorheizen oder die Grillschlange einschalten.

7. Zwiebeln in einer Pfanne mit 1 EL Butter goldbraun rösten. Die Spätzle ebenfalls in einer Pfanne mit 1 EL Butter erwärmen. Die Hälfte der gerösteten Zwiebeln darunter mischen, mit Milch ablöschen, die Hälfte des Käses untermischen und leicht schmelzen lassen. Alles in eine gebutterte Auflaufform geben, mit Pfeffer würzen und den restlichen Käse auf die Spätzle geben. Die Pfanne unter den Grill stellen und den Käse schmelzen lassen.

8. Für das Salatdressing den Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden. Aus Essig, Senf, Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker ein Dressing rühren. Den Salat mit dem Dressing anmachen und den Schnittlauch untermischen

9. Wenn der Käse auf den Spätzle geschmolzen ist, die restlichen Zwiebeln obenauf geben. Feldsalat mit dem Dressing anmachen und mit den Käsespätzle servieren.