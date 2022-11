Joghurtmousse mit Fruchtsaucen

per Mail teilen

Wie gelingt ein perfekter Saucen-Spiegel und wie zaubere ich eine fruchtige Dessert-Sauce überhaupt auf den Dessert-Teller? Max Ertl zeigt wie's geht und serviert uns außerdem eine schaumig geschlagene Joghurtmousse.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Max Ertl

Für die Mouse:

5 Blatt Gelatine

1 Vanilleschote

0,5 Bio-Orange

400 g Griechischer Joghurt, 10 % Fett

50 g Puderzucker

250 g Sahne

Für die Mangosauce:

300 g Mango, TK

80 ml Wasser

0,5 Bio-Zitrone

50 g Puderzucker

Für die Himbeersauce:

300 g Himbeeren, TK

80 ml Wasser

0,5 Bio-Zitrone

50 g Puderzucker

1. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

2. Die Vanilleschote auskratzen. Die Orange heiß abwaschen, etwas Schale abreiben und etwa 40 ml Saft auspressen.

3. Joghurt, Puderzucker, Vanillemark und Orangenschale verrühren.

4. Orangensaft in einem Topf erwärmen, die eingeweichte Gelatine ausdrücken und im warmen Orangensaft auflösen.

5. 4 EL der Joghurtmasse in eine Schüssel geben, die eingeweichte Gelatine zugeben und vermischen, dann alles zur restlichen Joghurtmischung geben und glatt rühren. Kurz kalt stellen. 6. In der Zwischenzeit die Sahne steif schlagen. Die Sahne unter die Joghurtmischung arbeiten. Die Mousse in eine Schüssel oder Gläser abfühlen und im Kühlschrank fest werden lassen

7. In der Zwischenzeit für die Fruchtsaucen die gefrorene Mango mit 80 ml Wasser in einen Topf geben und langsam erhitzen, bis die Mango aufgetaut und weich ist, einmal aufkochen lassen. 8. Von der Zitrone den Saft auspressen. Puderzucker und Zitronensaft zugeben und alles fein pürieren. Nach Belieben die Sauce durch ein Sieb passieren.

9. Die Himbeeren mit 80 ml Wasser in einen Topf geben und langsam erhitzen, bis die Himbeeren aufgetaut sind, einmal aufkochen lassen.

10. Von der Zitrone den Saft auspressen. Puderzucker und Zitronensaft zugeben und alles fein pürieren. Nach Belieben die Sauce durch ein Sieb passieren.

11. Fruchtsaucen dekorativ auf Desserteller geben. Von der Mousse Nocken abstechen und auf den Saucenspiegel setzen.