lgelstachelbart mit Ratatouille

Der Igelstachelbart – einer der schönsten heimischen Pilze, die wir haben! Wer ihn nicht kennt, wird ihn hier in Höchstform erleben und vielleicht für sich entdecken!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 415 kcal/ 1730 kJ / 12 g Kohlenhydrate, 17 g Eiweiß, 34 g Fett Koch/Köchin: Stephan Hentschel

Zutaten:

2 Tomaten

1 Aubergine

1 Zucchini

2 Schalotte

2 Knoblauchzehe

100 ml Olivenöl

100 ml Apfelsaft

100 ml Gemüsebrühe

2 Zweige Rosmarin

etwas Thymian

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

600 g lgelstachelbart-Pilz (am besten ein großer; ersatzweise Austernpilze)

3 Eier

60 g Parmesan am Stück

4 Stängel Basilikum

Zubereitung:

1. Für das Ratatouille die Tomaten waschen, halbieren, dabei gleich auch den Stielansatz herausschneiden, entkernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.

2. Die Aubergine und Zucchini putzen, waschen und in Würfel schneiden.

3. Schalotte und Knoblauch schälen und fein würfeln.

4. In einem weiten Topf oder einer breiten Pfanne 1/4 vom Öl erhitzen. Schalotte und Knoblauch darin anschwitzen. Aubergine und Zucchini dazugeben und kurz mitdünsten.

5. Tomatenwürfel zugeben, Apfelsaft und Brühe angießen.

6. Rosmarin und Thymian abbrausen und trocken schütteln. Die Rosmarinnadeln abstreifen, klein schneiden und zum Gemüse geben. Thymianblättchen abstreifen und ebenfalls unter das Gemüse mischen.

7. Alles auf kleiner Flamme ca. 20 Minuten schmoren lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

8. Den Pilz bzw. die Pilze putzen und in daumendicke Scheiben schneiden.

9. Die Eier in eine Schüssel aufschlagen.

10. Parmesan fein reiben. Die Hälfte vom Parmesan zu den Eiern in die Schüssel geben. Ebenfalls 1 Prise Salz und reichlich schwarzen Pfeffer dazugeben und alles mit der Gabel verrühren.

11. In einer Pfanne 2/4 vom Öl erhitzen. Die Pilzscheiben durch die Eimasse ziehen, in die Pfanne geben und von beiden Seiten jeweils 2-3 Minuten braten. (Wer mag, kann das Ei auch weglassen und die Pilze ganz pur in Öl braten.)

12. Das Ratatouille vor dem Servieren nochmals abschmecken.

13. Basilikum abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen.

14. Ratatouille und die gebackenen Pilze auf Tellern anrichten. Mit restlichem Olivenöl beträufeln. Parmesan darüberstreuen und alles mit gezupftem Basilikum garnieren.

