Haselnuss-Birnen-Brownies

Koch/Köchin: Regina Graff

Zutaten:

200 g Nussnougat

150 g weiche Butter

100 g Mehl

100 g brauner Zucker

100 g gemahlene Haselnüsse

5 zimmerwarme Eier

4 reife Birnen

1 Zitrone (Saft)

1 Prise Salz

2 EL Zucker

1 TL Zimtpulver

1. Die Birnen schälen, halbieren und entkernen. Die Birnenhälften in dicke Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.

2. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine rechteckige Backform mit Backpapier auslegen.

3. Nussnougat schmelzen und mit der Butter in einer Schüssel verrühren. Anschließend Eier, Zucker, Mehl, gemahlene Haselnüsse und Salz in einer großen Schüssel verrühren. Die flüssige Nussnougat-Butter-Mischung hinzufügen und unterrühren. Den Teig in die Form füllen und die Birnenspalten daraufsetzen.

4. Im heißen Backofen auf der unteren Schiene bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 40 Minuten backen. Dann herausnehmen und abkühlen lassen.

5. Vor dem Servieren Zucker und Zimtpulver in einem Schälchen vermischen und den Zimtzucker über den Kuchen streuen.