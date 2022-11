Ein Küchenklassiker, der so schnell nicht aus der Mode kommt und den die ganze Familie liebt – gefüllte Paprika. Wir füllen die Schoten mit Hackfleisch und Reis und schmoren sie in Tomatensauce.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 755 kcal/ 3160 kJ 46 g Kohlenhydrate, 34 g Eiweiß, 48 g Fett Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Für die Sauce:

1 rote Paprikaschote

2 Fleischtomaten

1 Gemüsezwiebel

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

600 g Pelati-Tomaten (aus der Dose)

150 ml Gemüsebrühe

2 Zweige Thymian

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 TL Paprikapulver, edelsüß

Für die gefüllte Paprika:

8 gelbe Spitzpaprika, mittelgroß (ersatzweise 4 große)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

500 g Hackfleisch, gemischt

100 g Milchreis

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 EL Paprikapulver, edelsüß

3 EL Olivenöl

Zusätzlich:

0,5 Bund Basilikum

150 g Schmand

SWR SWR -

1. Für die Sauce Paprika waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen und Paprika in kleine Würfelchen schneiden.

2. Tomaten waschen, den Strunk entfernen und Fruchtfleisch ebenfalls klein würfeln.

3. Zwiebel schälen und fein schneiden.

4. In einem Topf Olivenöl erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen.

5. Knoblauch schälen, andrücken und zugeben. Paprika untermischen und kurz dünsten.

6. Pelati-Tomaten und frische Tomaten zugeben, Gemüsebrühe angießen. Thymianzweige abbrausen und ebenfalls zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und alles ca. 25 Minuten offen köcheln lassen.

7. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

8. Paprikaschoten gründlich waschen, den Stiel kreisrund ausschneiden und die Paprika entkernen.

9. Zwiebel und Knoblauch schälen und sehr fein würfeln.

10. Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch und Milchreis in eine Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und alles gut verkneten, so dass eine geschmeidige Masse entsteht.

11. Dann die Hackmasse in die Paprikaschoten füllen und gut andrücken, dabei darauf achten, dass keine Luft in den Paprikaschoten ist.

12. Das Olivenöl in einem großen ofenfesten Schmortopf erhitzen, die Paprikaschoten mit der gefüllten Seite in den Topf stellen, so dass das Hackfleisch an der Schotenöffnung anbrät.

13. Sind die Paprika leicht angebraten, die Tomatensauce angießen und die Paprika zugedeckt im vorgeheizten Ofen ca. 1 Stunde schmoren.

14. Kurz vor Ende der Garzeit Basilikum abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

15. Gefüllte Paprika auf Teller verteilen, mit der Sauce umgießen. Je einen Klecks Schmand auf die Sauce geben und mit Basilikumstreifen bestreuen. Dazu passt frisches Bauernbrot.