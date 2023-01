Garnelen mit Gewürz-Tomate und Limetten-Vinaigrette

Die Tomatenscheiben werden in einem zuvor aromatisiertem Öl bei sanfter Hitze leicht gegart, bzw. ziehen gelassen. So übernehmen die Tomatenscheiben die Aromen aus dem Öl. Zusammen mit den gebratenen Garnelen und der Limettenvinaigrette ergibt das eine leckere sommerliche Vorspeise aus der feinen Küche.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 942 kcal / 3946 kJ 27 g Kohlenhydrate, 22 g Eiweiß, 83 g Fett Koch/Köchin: Philipp Stein

Für die Gewürztomate:

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1 Knoblauchzehe

0,5 Bio-Orangen

300 ml Olivenöl

1 TL Fenchelsamen

1 TL Senfkörner

1 Sternanis

1 TL schwarze Pfefferkörner

etwas Salz

2 Ochsenherztomaten

Für die Vinaigrette:

50 ml Limettensaft, frisch gepresst

35 ml Zitronensaft, frisch gepresst

50 g Zucker

etwas Salz

150 ml Olivenöl

außerdem:

50 g Mandeln

12 schwarze Oliven (z.B. Kalamata-Oliven)

30 g getrocknete Tomaten

200 g Fetakäse

0,5 Bund Basilikum

8 Garnelen in der Schale, Größe 8/12

1 EL Olivenöl

1. Die Kräuterzweige abbrausen, trocken schütteln. Knoblauch schälen und andrücken. Die Orange abwaschen und in Scheiben schneiden.

2. Olivenöl mit Fenchelsamen, Senfkörnern, Sternanis, Pfefferkörnern, Kräuterzweigen, Knoblauch, Orangenscheiben und etwas Salz in einen Topf geben und auf kleiner Stufe langsam (ca. 20 Minuten) lauwarm erhitzen.

3. In der Zwischenzeit die Tomaten waschen, einritzen, kurz in kochendem Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken und die Haut abziehen. Tomaten in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden.

4. Das Öl in einen breiten Topf oder eine breite Pfanne passieren, die Tomatenscheiben einlegen und bei gleichbleibend lauwarmer Temperatur etwa 15 Minuten ziehen lassen.

5. Für die Vinaigrette Limetten- und Zitronensaft mit Zucker und einer guten Prise Salz gut verrühren, dann das Olivenöl unter Rühren langsam zufügen.

Tipp: Ideal ist es dafür die Rührschüssel auf Eis zu stellen. Die Zutaten emulgieren im kalten Zustand besser.

6. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten, anschließend grob hacken. Oliven und getrocknete Tomaten fein würfeln. Feta in Würfel schneiden. Basilikum abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

7. Die Garnelen schälen und den Darm entfernen.

8. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen. Die Garnelen mit Salz und Pfeffer würzen und in der heißen Pfanne braten.

9.Tomatenscheiben auf einer Siebkelle abtropfen und in der Tellermitte anrichten. Die gebratenen Garnelen darauflegen und Fetawürfel darauf geben. Oliven, getrocknete Tomaten, Mandeln und Basilikum in die Vinaigrette Rühren und rundherum verteilen.