Galettes sind im Grunde herzhafte Crêpes, die traditionell mit einem Teig aus Buchweizenmehl hergestellt werden. Geschmacklich landen die dünnen Pfannkuchen bei uns ganz weit vorne!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 455 kcal/ 1900 kJ, 42 g Kohlenhydrate, 10 g Eiweiß, 28 g Fett Koch/Köchin: Tarik Rose

Zutaten

Für die Galettes:

1 EL Kürbiskerne

100 g Buchweizenmehl

2 Eier (Größe M)

40 ml Milch

1/2 TL Kurkuma, gemahlen

etwas Salz

150 ml Wasser

etwas Olivenöl zum Ausbacken

Für das Gemüse:

600 g Möhren

1 Knoblauchzehe

5 g frischer Ingwer

2 Zweige Rosmarin

2 Äpfel

4 EL Olivenöl

1/2 Zitrone

1 TL Ahornsirup

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zusätzlich:

1 Bund Rucola

150 g saure Sahne

1 Spritzer Zitronensaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung

1. Für die Galettes die Kürbiskerne sehr fein hacken.

2. Gehackte Kürbiskerne, Buchweizenmehl, Eier, Milch, Kurkuma und 1 Prise Salz in einer Rührschüssel mit 150 ml Wasser zu einem homogenen Teig verrühren. Den Teig zugedeckt etwa 15 Minuten ruhen und quellen lassen.

3. In der Zwischenzeit die Möhren putzen, waschen und mit dem Sparschäler schälen. Dann die Möhren mit dem Sparschäler der Länge nach in dünne Streifen schneiden, sodass die Gemüsestreifen in der Form an Bandnudeln erinnern.

4. Den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls fein würfeln. Rosmarinzweige abbrausen und trocken schütteln.

5. Die Äpfel waschen, halbieren und entkernen. Apfelhälften in dünne Scheiben schneiden.

6. In einer Pfanne die Hälfte vom Olivenöl erhitzen und die Gemüsenudeln darin mit dem Knoblauch bei mittlerer Hitze kurz andünsten.

7. Ingwer, Rosmarinzweige und Apfelscheiben zum Gemüse in die Pfanne geben und kurz mitschwenken. Das Gemüse sollte bissfest bleiben, deshalb nicht zu lange garen.

8. Von der Zitrone den Saft auspressen.

9. Das Gemüse mit etwas Zitronensaft, Ahornsirup, Salz und Pfeffer abschmecken.

10. In eine Schüssel füllen, mit dem übrigen Olivenöl marinieren.

11. Rucola verlesen, waschen und trockenschleudern.

12. Saure Sahne glattrühren. Mit einem Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

13. Den Teig nochmals gut durchrühren.

14. Eine beschichtete Pfanne mit einigen Tropfen Olivenöl einfetten, erhitzen und den Teig darin in 4 Portionen nacheinander auf jeder Seite etwa 30 Sekunden backen.

15. Die Galettes jeweils auf einen Teller gleiten lassen und mit einem minimal angefeuchteten Geschirrtuch bedeckt abkühlen lassen.

16. Sobald alle Galettes gebacken sind, jedes hauchdünn mit dem Sauerrahm-Mix bestreichen, mit Rucola belegen, nochmals etwas Sauerrahm-Mix darauf träufeln, die Apfel-Möhren-Mischung darauf geben, Galettes nach Belieben aufrollen oder zusammenfalten und sofort servieren.

