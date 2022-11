Fondue Chinoise

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 994 kcal / 4161 kJ 21 g Kohlenhydrate, 39 g Eiweiß, 82 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Für das Fondue:

2 Karotten

2 Pastinaken

2 Stangen Staudensellerie

1 Stange Lauch

etwas Salz

200 g Rinderfilet

200 g Kalbsfilet

300 g Hähnchenbrustfilet

1,5 l Gemüse- oder Fleischbrühe

Für die Curry Sauce:

1 EL Curry

1 TL Butter

80 g Mayonnaise

2 EL Bananensaft

2 EL Ananassaft

40 ml Sahne

1 Spritzer Zitronensaft

etwas Salz

etwas Zucker

Für die Senfsauce:

1/2 Bund Schnittlauch

80 g Mayonnaise

30 g Naturjoghurt

1 EL grober Senf

1 TL Dijon-Senf

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Zucker

Für die Salsa Verde:

1 Bund glatte Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Basilikum

1/2 Bund Estragon

1/2 Bund Kerbel

80 ml Olivenöl, kalt gepresst

1 TL Senf

1 Sardellenfilet

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für die Meerrettichmayonnaise:

1 Eigelb

1 EL Weißwein

1 EL Essig

1 TL Meerrettichsenf oder Dijon-Senf

180 ml Pflanzenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Meerrettich, frisch gerieben

Für den Gurken-Dill-Joghurt:

1/2 Salatgurke

200 g griechischer Joghurt

1/2 Bund Dill

1 Knoblauchzehe

20 g Walnüsse

1 EL Rosinen

etwas Salz

1. Karotten und Pastinaken schälen und in Würfel schneiden, den Staudensellerie und Lauch putzen und waschen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden.

2. Gemüse separat in Salzwasser kurz blanchieren, herausnehmen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

3. Das Fleisch nach Belieben in Würfel oder Streifen schneiden und auf einem Teller anrichten.

4. Die Brühe in einem Topf aufkochen und in den Fonduetopf umfüllen. Am Tisch die Fleisch- und Gemüsewürfel mit Hilfe von Spießen im Fond garen. Zum Fondue die verschiedenen Dipsaucen reichen. Als Beilage passen auch Kartoffeln und Baguette.

5. Für die Curry-Sauce Curry und Butter in einer Pfanne anschwitzen, dann unter die Mayonnaise mischen. Bananensaft, Ananassaft, Sahne und Zitronensaft unterrühren, mit Salz und Zucker abschmecken. Nach Belieben kann noch etwas Joghurt zugegeben werden.

6. Für die Senfsauce den Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden. Mayonnaise mit Joghurt und den Senfsorten vermischen, Schnittlauch untermengen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

7. Für die Salsa Verde die Kräuter abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Olivenöl mit Senf und Sardelle mit dem Pürierstab vermischen, dann die Kräuter untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

8. Für die Meerrettichmayonnaise das Eigelb in eine möglichst kleine Schüssel geben, so dass die Besen des Handrührgeräts noch darin Platz finden.

Den Weißwein, den Senf und den Essig vermischen. Unter ständigem Rühren das Öl hineinlaufen lassen und solange verrühren, bis die Masse andickt. Mit Pfeffer und Salz würzen und mit frisch geriebenem Meerrettich abschmecken.

9. Für den Gurken-Dill-Joghurt die Gurke waschen, nach Belieben schälen und grob raspeln und unter den Joghurt mischen. Dill abbrausen, trocken schütteln, fein hacken. Knoblauch schälen und fein schneiden. Walnüsse und Rosinen grob hacken und mit Dill und Knoblauch unter den Gurkenjoghurt mischen. Mit Salz abschmecken.