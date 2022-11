Falafel-Rösti

per Mail teilen

Zusammen mit Kartoffeln und vielen frischen Kräutern wird aus Kichererbsen eine Art orientalischer Rösti, gewürzt mit einer klassischen Falafel–Gewürzmischung. Auch der Salat erhält eine orientalische Note durch die Granatapfelkerne.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 590 kcal / 2478 kJ 42 g Kohlenhydrate, 14 g Eiweiß, 41 g Fett Koch/Köchin: Christina Richon

Zutaten:

175 g getrocknete Kichererbsen

2 Knoblauchzehen

2 getrocknete Chilis

750 ml Gemüsebrühe

2 Lorbeerblätter

1 Bund Petersilie

0,5 Bund Koriander

0,5 Bund Minze

450 g Kartoffeln, fest kochend

1 Zwiebel

1 Ei

2 TL Falafel-Gewürzmischung (Koriander, Kreuzkümmel, Piment, Gewürznelke, Chili, Mahleb)

0,25 TL gemahlener Zimt

1 TL abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone

etwas Salz

etwas Pfeffer

8 EL Olivenöl

2 EL Sesam

Für den Salat:

1 Schalotte

1 kleiner Endiviensalat

1 große Möhre

4 EL Sahnejoghurt

3 EL Rapsöl

2 EL Essig

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 TL abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Rohrzucker

0,5 Granatapfel

einige Kräuter für die Garnitur

1. Am Vortag Kichererbsen am besten über Nacht in kaltem Wasser einweichen.

Wichtig: Die Kichererbsen müssen ca.12 Stunden einweichen und abkühlen!

2. Am Folgetag Kichererbsen abtropfen lassen und in einen Schnellkochtopf geben. Knoblauchzehen schälen. Chili putzen und halbieren. Beides mit Gemüsebrühe und Lorbeerblättern mit in den Topf geben.

3. Schnellkochtopf schließen, aufkochen und ca. 35 Minuten unter Druck garen. Hinweis: Ohne Schnellkochtopf, also in einem normalen Topf benötigen die Kichererbsen etwa 1 Stunde Garzeit.

4. Den Topf von der Kochstelle nehmen, Druck ablassen. Kichererbsen in der Brühe abkühlen lassen.

5. Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein schneiden.

6. Kichererbsen und Knoblauchzehen mit einem Schaumlöffel aus dem Topf heben und in eine Schüssel geben. Mit dem Kartoffelstampfer zerkleinern.

7. Kartoffeln schälen und grob raspeln. Zwiebel abziehen und fein hacken. Beides mit Kräutern, Ei, Gewürzmischung, Zimt und etwas Zitronenschale unter die zerdrückten Kichererbsen mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

8. Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.

9. In einer beschichteten Pfanne 2 EL Öl erhitzen. 1/3 der Kichererbsenmasse in der Pfanne verteilen. Zu einer Rösti formen und ca. 3 Minuten anbraten.

10. Einen großen, flachen Deckel oder Tortenwender auf die Pfanne legen und die Rösti darauf stürzen.

11. 2 EL Öl in die Pfanne geben und die Rösti mit der ungebratenen Seite wieder in die Pfanne gleiten lassen. Weiter ca. 3 Minuten anbraten.

12. Rösti dann auf einen Teller geben und im heißen Ofen ca. 10 Minuten fertig garen.

13. Aus der übrigen Masse weitere Rösti zubereiten. Dabei jede Rösti auf einen neuen Teller geben und im Ofen auf 2 Backgittern nachgaren.

14. Sesam in einer kleinen Pfanne kurz rösten, auf einen Teller geben.

15. Für den Salat Schalotte abziehen und fein hobeln. Salat verlesen, waschen, trockenschleudern und in feine Streifen schneiden. Möhre schälen und in feine Streifen oder Stifte hobeln bzw. schneiden.

16. Für das Dressing Joghurt, Öl, Essig, Zitronensaft und Zitronenschale vermengen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.

17. Vom Granatapfel die Kerne auslösen.

18. Salat, Möhren, Schalotte und Granatapfelkerne mischen, die Salatsauce überträufeln.

19. Die Rösti in große Tortenstücke teilen. Jeweils ein Stück mit Salat belegen. Mit Sesam und einigen Kräuterblättchen bestreuen und anrichten.

Tipp: Schneller stehen die Rösti auf dem Tisch, wenn sie mit 350 g gekochten Kichererbsen aus der Dose zubereitet werden. In diesem Fall 1 rohe Knoblauchzehe in die Röstimasse pressen und mit wenig Chilipulver zusätzlich würzen.