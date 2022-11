Einhorn-Kuchen

per Mail teilen

Zutaten:

200 g Löffelbiscuits

125 g Butter

1 Beutel Götterspeise Zitrone

200 ml Wasser

175 g Frischkäse

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

3 EL Zitronensaft

500 g kalte schlagsahne

Lebensmittelfarbe, Pulver oder flüssig, mindestens 4 Farben

Zuckerperlen, Deko, Glitzerzucker zum Verzieren

Löffelbiskuit zerkrümeln, zum Beispiel in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz. Mit der zerlassenen Butter vermischen und auf der Boden einer mit Backpapier ausgelegten Springform geben, kleinen Rand hochziehen. Boden in den Kühlschrank stellen.

Götterspeisepulver mit 200 ml Wasser anrühren und langsam erhitzen, bis sich die Götterspeise auflöst, dann wieder abkühlen lassen. Frischkäse mit Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft verrühren, lauwarme Götterspeise-Masse unterrühren. Wenn die Masse anfängt zu gelieren, steifgeschlagene Schlagsahne unterheben.

Füllung gleichmäßig auf mehrere Schüsseln verteilen. Füllung und Lebensmittelfarbe anrühren. Farbige Füllung abwechselnd auf den vorbereiteten Boden verteilen, mehrere Lagen machen und am Ende mit einem Zahnstocher Muster durchziehen. Der Kuchen sollte unbedingt 3 Stunden in den Kühlschrank, bevor er angeschnitten wird, am besten über Nacht.

Wenn er fest ist, mit Zuckerdeko, Glitzer und Einhörner verzieren.