Eingelegte Paprika

per Mail teilen

Genuss aus dem Glas.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Schütze

Zutaten





5 5 rote und/oder gelbe Gemüsepaprikas

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel, optional

1 Rosmarinzweig

250 ml Weißweinessig

500 ml Wasser

2 EL Zucker

1 EL Salz

Zubereitung

1. Den Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Die Paprika waschen, entkernen und vierteln. Die Schotenviertel mit Außenseite nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

3. Wenn vorhanden, zusätzlich noch die Grillfunktion einschalten und die Paprika etwa zehn Minuten grillen. Die Haut färbt sich teilweise schwarz und wirft Blasen. Rausholen.

4. Die angeschwärzten Paprikaviertel mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und abkühlen lassen.

5. Den Knoblauch schälen und in Streifen schneiden. Die Zwiebel häuten und in halbe Ringe schneiden.

6. Wenn die Paprika noch lauwarm sind, die Haut mit einem Messer abziehen und in schmale Streifen schneiden.

7. Paprika, Knoblauch, Zwiebeln und Rosmarin gleichmäßig in 2 sauberen Schraubgläsern verteilen.

8. In einem Topf Essig, Wasser, Zucker und Salz aufkochen. Und den heißen Sud auf das Gemüse in den Schraubgläsern füllen, so dass es vollständig bedeckt ist.

9. Die Gläser sofort verschließen und idealerweise eine Woche an einem kühlen Ort durchziehen lassen.

Übersicht aller SWR Rezepte