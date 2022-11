per Mail teilen

Leckeres, italienisches Ciabatta selbermachen? So geht's!

Sauerteig:

50 g Weizenmehl Tipo 0 andernfalls Type 550

50 g Wasser (50°C)

2,5 g Anstellgut(Alternative: Natursauerteig aus dem Handel)

Vorteig:

150 g Weizenmehl Tipo 0 andernfalls Type 550

150 g Wasser (kalt)

0,12 g Frischhefe

Autolyse-Teig:

157 g Weizenmehl Tipo 0 andernfalls Type 550

63 g Hartweizengrieß

138 g Wasser (60°C)

Hauptteig:

Sauerteig

Vorteig

Autolyse-Teig

12 g Salz

2 g Hefe

20 g Olivenöl

1. Die Sauerteigzutaten mischen (von Hand) und 10-16 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20°C) reifen lassen.

2. Die Vorteigzutaten mischen und 12-20 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen. Dieser sollte sich verdoppeln.

3. Mehl und Wasser für die Autolyse mischen und 60 Minuten bei Raumtemperatur quellen lassen.

4. Sämtliche Zutaten vermischen (Teigtemperatur ca. 24-26°C).

5. Den Teig 1 Stunde bei ca. Raumtemperatur ruhen lassen. Dabei 2 mal dehnen und falten.

6. Anschließend für 12-16h in den Kühlschrank.

7. Am nächsten Tag den Teig 1 h akklimatisieren lassen.

8. Zwei 450 g-Teiglinge abstechen und zusammenlegen. Mit dem Schluss nach unten 30-60 Minuten auf einem mit Grieß ausgestreuten Geschirrtuch reifen lassen.

9. Mit Schluss nach oben und Schaden bei 250°C fallend auf 220°C ca. 20 Minuten backen.



Sauerteig- Anstellgut

Für einen selbsthergestellten Sauerteig braucht man ein Anstellgut. Herstellung eines Spontansauerteigs als Anstellgut:

1. 25 g Roggenmehl Type 1150 mit 25 g warmen Wasser vermischen, 24 Stunden bei 25- 30 Grad mit Frischhaltefolie abgedeckt stehen lassen. (Der Sauerteig sollte nicht unter die Temperatur von 25°C fallen. Immer warmes Wasser für die Züchtung verwenden. Am besten an die Heizung oder an das Sonnen Fenster zum reifen stellen.)

2. Nach 24 Stunden zum ersten Ansatz 50 g Roggenmehl Type 1150 und 50 g warmes Wasser geben, vermischen und wieder 24 Stunden bei 25- 30 Grad mit Frischhaltefolie abgedeckt stehen lassen.

3. Zu dem erneut gegangenen Ansatz 150 g Roggenmehl Type 1150 und 150 g warmes Wasser geben, vermischen und wieder 24 Stunden bei 25- 30 Grad mit Frischhaltefolie abgedeckt stehen lassen.

Nach gut drei Tagen ist das Anstellgut fertig. Dies kann zur Herstellung eines Sauerteiges verwendet werden. Gut mit Frischhaltefolie abgedeckt kann dieses Anstellgut im Kühlschrank ca. 3 Wochen aufbewahrt werden.