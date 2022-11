per Mail teilen

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Theresa Baumgärtner

Für 60-70 Plätzchen:

500 g Dinkelmehl

150 g Rohrohr-Puderzucker

1 Prise Meersalz

1 Msp gemahlener Ceylon-Zimt

350 g kalte Butter

1 Ei

Zum Verzieren:

etwas Rohrohr-Puderzucker oder Guss aus 50 g Puderzucker und 4 TL Zitronensaft

etwas Dinkelmehl für die Arbeitsfläche

1. Das Dinkelmehl, den Puderzucker, das Salz und den Zimt in eine Rührschüssel geben. Die Butter in Würfel schneide, hinzufügen und alles rasch vermengen, bis Streusel entstehen. Das Ei verquirlen, dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und 30 Minuten kühl stellen.

2. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Eine Arbeitsfläche leicht mit Mehl bestäuben. Den Teig halbieren. Die erste Hälfet 2-3 cm dick ausrollen. Zwischendurch mit einer Palette unter die Teigplatte streichen, um zu verhindern, dass der Teig an der Arbeitsplatte haftet.

4. Nach Belieben weihnachtliche Formen ausstechen, auf das Backblech setzen und 15 Minuten kühl stellen. Mit der zweiten Teighälfte genauso verfahren.

5. In der Zwischenzeit den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Das Buttergebäck 13-15 Minuten backen, bis es leicht gebräunt ist. Die Plätzchen mit einer Palette auf ein Kuchengitter setzen und auskühlen lassen. nach Belieben mit Puderzucker bestäuben oder mit etwas Zitronenguss bestreichen.

In einer Dose verpackt bleibt das Buttergebäck mindestens zwei Wochen frisch.