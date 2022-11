Brokkoli-Kräuter-Terrine mit Möhrensalat

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 600 kcal / 2520 kJ 14 g Kohlenhydrate, 15 g Eiweiß, 54 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

500 g Brokkoli

etwas Salz

12 Wachteleier

1 TL Fenchelsamen

500 ml Sahne

10 g Agar Agar (pflanzliches Bindemittel aus Algen)

1 EL scharfer Senf

1 Bund Frühlingskräuter

etwas Muskat

500 g Möhren

1 Prise Zucker

3 EL milder Apfelessig

4 EL Sonnenblumenöl

Hinweis: Die Terrine muss mindestens 2 Stunden kühlen und gelieren.

1. Den Brokkoli putzen, in Röschen teilen und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Brokkoli abtropfen lassen. Zusätzlich gründlich trocken tupfen oder z. B. in einer Salatschleuder trocken schleudern.

2. Wachteleier in kochendem Wasser 3 Minuten garen. Eier kalt abschrecken, pellen und ebenfalls trockentupfen.

3. Fenchelsamen fein mörsern. Die Sahne aufkochen, mit Salz und Fenchelsamen abschmecken. Agar Agar einrühren und ca. 1 Minute köcheln lassen. Dann 1 EL Senf unterrühren.

4. Kräuter abspülen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein hacken. Kräuter unter die Sahne mischen, mit Muskat würzen.

5. Eine Terrinenform ( ca. 1,5 l Inhalt) mit Folie auslegen.

6. Brokkoli und Wachteleier in die Form schichten. Die Sahne angießen, sodass alle Zutaten bedeckt sind. Mit Folie bedeckt mindestens 2 Stunden durchkühlen und gelieren lassen.

7. Für den Möhrensalat Möhren putzen, schälen und in feine Scheiben hobeln oder schneiden.

8. Möhren mit Salz, Zucker, Essig und Sonnenblumenöl in einer Schüssel gründlich vermischen, ziehen lassen.

Tipp: Der Strunk vom Brokkoli kann roh fein in dünne Streifen gehobelt werden und unter den Möhrensalat gemischt werden.

9. Möhrensalat nochmals mit Salz, Zucker und Essig abschmecken.

10. Terrine aus der Form stürzen, die Folie entfernen. Terrine in Portionsstücke schneiden, mit Möhrensalat anrichten.