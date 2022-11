Brezenknödel mit Apfelzwiebeln auf Rahmkraut

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 555 kcal / 2320 kJ - 53 g Kohlenhydrate; 20 g Eiweiß; 27 g Fett Koch/Köchin: Philipp Stein

Für die Brezel-Haxen-Knödel:

6 Brezeln vom Vortag

400 ml Milch

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Muskat

100 g gegartes Haxenfleisch

1 Schalotte

etwas Pflanzenöl

4 Eigelb

1 EL gehackte Petersilie

1 EL Speckwürfel

3 Eiweiß

Für die Apfelessigzwiebeln:

2 weiße Zwiebeln

etwas Pflanzenöl

80 ml milder Apfelessig

1 TL Honig

Für das Rahmkraut:

700 g Weißkohl

etwas Salz

1 Zwiebel

1 EL Speckwürfel

100 ml Weißwein

50 ml Apfelsaft

100 ml Gemüsefond

100 g Crème fraîche

2 EL süßer Senf

etwas weißer Pfeffer

etwas Zucker

1 EL gehackte Petersilie

außerdem nach Belieben:

1 Stück Wurstdarm (ca. 6 cm Durchmesser) oder ein sauberes Küchenpassier-oder Geschirrtuch

3 EL Radieschen in feinen Streifen

etwas Gartenkresse

1. Die Brezeln in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Milch und Gewürze in einem Topf aufkochen. Über die Brezelwürfel gießen und zugedeckt ca. 10 Minuten quellen lassen.

2. Inzwischen das Haxenfleisch fein würfeln. Schalotte schälen und fein schneiden.

3. Etwas Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen. Haxenfleisch, Schalotten und Speckwürfel darin unter Wenden anbraten.

4. Eigelb, Petersilie, Speck, Haxen- und Schalottenwürfel zu den Brezelwürfeln geben. Eiweiß steif schlagen und unterheben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Tipp: Vorsichtig mit dem Salz würzen, da die Brezeln meist schon mit Salz bestreut wurden.

5. Die Masse in einen vorbereiteten Wurstdarm (ca. 6 cm Durchmesser; beim Metzger erhältlich) füllen oder als Rolle auf ein sauberes, angefeuchtetes Geschirrtuch geben und fest einwickeln.

6. In siedendem Salzwasser ca. 30 Minuten brühen. Kalt abschrecken und etwas abkühlen lassen.

7. Für die Essigzwiebeln Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden. In etwas Öl in einer Pfanne goldbraun anbraten. Mit Apfelessig ablöschen und einkochen lassen. Honig einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

8. Den Weißkohl putzen, waschen, abtropfen lassen und in feine Streifen schneiden. In kochendem Salzwasser kurz blanchieren und gut abtropfen lassen.

9. Für die Rahmsoße Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Zwiebelwürfel und Speck in einer beschichteten Pfanne leicht anbraten. Mit Weißwein ablöschen. Apfelsaft und Gemüsefond angießen und etwas einkochen.

10. Crème fraîche und Senf unter den Saucenansatz rühren. Sobald die Soße eine sämige Konsistenz erreicht hat, Kohlstreifen untermischen, kurz köcheln lassen.

11. Brezel-Haxenknödel auslösen und in Scheiben schneiden. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, die Knödelscheiben darin anbraten.

12. Das Rahmkraut abschmecken, die Petersilie unterschwenken und auf vorgewärmte Teller verteilen. Die Knödelscheiben auflegen. Essigzwiebeln auf den Knödeln verteilen. Nach Belieben mit Gartenkresse und Radieschenstreifen garnieren und servieren.