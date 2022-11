Bratwurst mit Sauerkraut

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 530 kcal / 2218 kJ 7 g Kohlenhydrate, 30 g Eiweiß, 37 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Für die Bratwurst:

1 Bio-Zitrone

300 g Schweinebauch

300 g Schweineschulter

300 ml Milch

10 g Salz

1 EL Majoran, getrocknet

1 Prise Muskatblüte

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 TL Bio-Zitronenschale

etwas Zucker

1 m Schweinsdarm ca. 35-40 mm Durchmesser

2 EL Butterschmalz

Für das Sauerkraut:

2 Schalotten

1 EL Butter

250 ml trockener Weißwein

400 g frisches Sauerkraut

1 TL Bio-Gemüsebrühepulver (Instant)

1 Lorbeerblatt

1 TL Wacholderbeeren

etwas Pfeffer aus der Mühle

1. Für die Bratwurst die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und die Schale abreiben.

2. Gut gekühlten Schweinebauch und Schweineschulter durch die feine Scheibe des Wolfs drehen.

3. Zum gewolften Fleisch die sehr kalte Milch, Salz, Majoran, Muskatblüte, Pfeffer, Zitronenabrieb und 1 Prise Zucker zugeben und mindestens fünf Minuten gut durchkneten. Dann das Brät in einen Spritzbeutel füllen, über die Tülle den Darm stülpen und das Brät in den Darm drücken. In Abständen von ca. 12 cm die einzelnen Würste mit der Küchenschnur abbinden.

4. Die Würste ca.10 Minuten in siedendem Wasser gar ziehen lassen. Dann die gebrühten Würste aus dem Topf nehmen.

5. Für das Sauerkraut die Schalotten schälen und fein schneiden.

6. In einem Topf Butter erhitzen und die Schalotten darin glasig andünsten.

7. Dann mit Wein ablöschen, Sauerkraut, Gemüsebrühenpulver, Lorbeerblatt und angedrückte Wacholderbeeren zugeben. Mit etwas Pfeffer würzen. Bei geschlossenem Deckel ca.15 Minuten kochen, bis die Flüssigkeit restlos verdampft ist. Evtl. nach 15 Minuten den Deckel abnehmen und bei großer Hitze die restliche Flüssigkeit reduzieren lassen. Abschmecken und das Lorbeerblatt herausnehmen.

8. In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen und die Würste darin von allen Seiten braten.

9. Würste mit dem Kraut anrichten. Dazu passt Kartoffelpüree.