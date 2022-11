Bohnen-Kartoffel-Salat

per Mail teilen

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Vincent Klink

Zutaten:

700 g Kartoffeln, festkochend

1/2 TL Kümmel

etwas Salz

300 g grüne Bohnen

3 Stiele Bohnenkraut

150 ml Gemüsebrühe (Instant)

1/2 Bund Schnittlauch

1 Apfel

250 g Dickmilch (1,5 % Fett)

2 EL Weißweinessig

etwas Pfeffer

1. Kartoffeln waschen und mit dem Kümmel in einen Topf geben.

2. Kartoffel knapp mit leicht gesalzenem Wasser bedecken, zugedeckt aufkochen und etwa 20-25 Minuten garen.

3. In der Zwischenzeit Bohnen putzen, waschen, abtropfen lassen und schräg in Stücke schneiden. Bohnenkraut abspülen und trocken schütteln.

4. Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen. Bohnen und Bohnenkraut zugeben. Bohnen zugedeckt bei schwacher bis mittlerer Hitze ca. 10 – 12 Minuten garen.

5. Gegarte Kartoffeln abgießen und in kaltem Wasser abschrecken und kurz abkühlen lassen. Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden, dann in eine große Salatschüssel geben.

6. Bohnenkraut aus dem Topf heben. Gegarte Bohnen inklusive der heißen Brühe unter die Kartoffeln mischen. Unter gelegentlichem Durchrühren auskühlen lassen.

7. Schnittlauch abspülen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden.

8. Apfel waschen, trockenreiben, vierteln, entkernen und in schmale Spalten schneiden.

9. Dickmilch, 2/3 der Schnittlauchröllchen und Essig verrühren und unter den Kartoffel-Bohnen-Salat heben. Apfelspalten ebenfalls untermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 30 Minuten durchziehen lassen.