Boeuf Stroganoff

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 391 kcal / 1634 kJ 15 g Kohlenhydrate, 33 g Eiweiß, 16 g Fett Koch/Köchin: Ali Güngörmüs

Zutaten:

500 g Rinderfilet

400 g Champignons

2 rote Zwiebeln

3 EL Butterschmalz

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

200 ml Portwein

200 ml Kalbsjus

200 g saure Sahne

1 EL Speisestärke

150 g Gewürzgurken

1 Bund Dill

1. Das Fleisch in 1 cm starke und 4 cm lange Streifen schneiden.

2. Die Pilze putzen und vierteln. Rote Zwiebeln schälen und fein würfeln.

3. Die Hälfte vom Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Rinderfiletstreifen in einer Pfanne kurz von allen darin Seiten anbraten und salzen. Dann das Fleisch aus der Pfanne nehmen.

4. Rest Butterschmalz in die Pfanne geben, Pilze und Zwiebeln darin unter Rühren goldbraun braten, mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Mit Portwein ablöschen und diesen um die Hälfte einkochen lassen.

6. Dann Kalbsjus zugeben, um die Hälfte einkochen.

7. Saure Sahne mit Stärke verrühren und zu den Pilzen geben, bei milder Hitze die Sauce ca. 4 Minuten köcheln lassen.

8. Die Gurken in Scheiben schneiden und mit den Fleischstreifen in die Sauce geben, abschmecken.

9. Dill abbrausen, trocken schütteln, fein schneiden und über das Geschnetzelte streuen, anrichten.

Tipp: Dazu passen Quarkknöpfle. Für den Teig einfach 250 g Mehl, 250 g Magerquark, 3 Eier und 4 Eigelb in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig vermischen. Diesen mit Salz und Muskat würzen. Den Teig abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Teig auf ein Knöpflehobel geben und ins kochende Wasser tropfen lassen. Wenn die Knöpfle gar sind, steigen sie nach oben. Mit einem Sieblöffel aus dem kochenden Wasser herausnehmen und kurz in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben. Anschließend absieben. Das Ganze so lange wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist.