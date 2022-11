Blumenkohlpizza

per Mail teilen

Wir lieben Pizza! Aber muss es denn immer ein Hefeteig sein, den wir belegen? Nein – bei uns ist es Blumenkohl!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 585 kcal / 2450 kJ, 7 g Kohlenhydrate, 39 g Eiweiß, 45 g Fett Koch/Köchin: Sybille Schönberger

Für die Tomatensauce:

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

400 g Pelati-Tomaten (abgezogene Tomaten aus der Dose)

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Thymian

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für den Blumenkohlboden:

500 g Blumenkohl

etwas Salz

2 Knoblauchzehen

200 g Bergkäse

2 Eier

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für den Belag:

100 g Champignons

100 g gekochter Schinken

250 g Mozzarella

2 Bund Schnittlauch

1. Für die Tomatensauce Zwiebel und Knoblauch schälen, fein schneiden und in einem Topf mit 2 EL Olivenöl anschwitzen, die Tomaten zugeben und aufkochen.

2. Thymian und Rosmarin abbrausen, trocken schütteln und zu den Tomaten geben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles ca. 30 Minuten ganz leicht köcheln lassen.

3. Blumenkohl putzen, in großen Röschen vom Strunk schneiden, waschen und gut abtropfen lassen. Den dicken Stiel großzügig schälen und ebenfalls waschen.

4. Den gesamten Blumenkohl auf einer feinen Reibe oder in einem Cutter fein (wie Grieß) zerkleinern.

5. Blumenkohl-Grieß mit einer Prise Salz in einer Pfanne ohne Fett ca. 5 Minuten anbraten, dabei gut umrühren, damit nichts anbrennt. Dann lauwarm abkühlen lassen.

6. Knoblauch schälen und fein schneiden. Den Bergkäse fein reiben.

7. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

8. Käse mit Eiern und Knoblauch mischen, den gebratenen Blumenkohl untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen.

9. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Blumenkohlmasse gleichmäßig darauf verteilen. Im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten backen, bis der Boden leicht gebräunt ist.

10. In der Zwischenzeit Champignons putzen und in feine Scheiben schneiden. Schinken in Streifen schneiden. Mozzarella würfeln.

11. Kräuterzweige aus dem Tomatenansatz entfernen, Tomaten mit einem Pürierstab gut mixen.

12. Auf dem vorgebackenen Boden die Tomatensauce verteilen, Schinkenstreifen, Champignons und Mozzarella darauf geben. Dann wieder in den Ofen geben und ca. 10 Minuten backen, bis der Käse verlaufen ist.

13. In der Zwischenzeit Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden.

14. Die Blumenkohlpizza mit Schnittlauchröllchen bestreuen und servieren.

Tipp: Die Blumenkohl-Pizza kann nach Geschmack auch mit anderen Zutaten belegt werden.