Sie können zum Beispiel Saucen mit würzigen Perlen aus Balsamico-Essig aromatisieren. Die sehen aus wie Kaviar, sind aber pflanzlich.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten

500 ml Rapsöl

200 ml Balsamico-Essig

etwas Salz

etwas Zucker

3 g Agar Agar (pflanzliches Bindemittel aus Algen)

Zubereitung

1. Öl in eine flache Gefrierschüssel geben und 2-3 Stunden einfrieren.

2. Balsamico-Essig in einem Topf aufkochen und mit etwas Salz und Zucker abschmecken. Agar-Agar einrühren und mindestens 1 Minute köcheln lassen. Etwas abkühlen lassen.

3. Essig-Mischung in eine kleine Spritzflasche füllen. Das Öl aus dem Tiefkühler nehmen. Mithilfe der Spritzflasche kleine Tropfen der Essigmischung in das eiskalte Öl tropfen, so entstehen daraus Balsamico-Perlen.

