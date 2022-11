per Mail teilen

Eine orientalische Gewürzmischung

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

4 Kardamomkapseln

½ Zimtstange

½ TL Koriandersamen

½ TL Kreuzkümmelsamen

1 TL schwarze Pfefferkörner

1 TL Paprikapulver, rosenscharf

1 Msp. Chilipulver

¼ TL Muskatnuss, frisch gerieben

¼ TL Nelkenpulver

1. Kardamom, Zimt, Koriander, Kreuzkümmel und Pfeffer in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten, bis die Gewürze duften.

2. Etwas abkühlen lassen und dann mit den restlichen Gewürzen in einem Mörser zu feinem Pulver zerreiben.

3. Gewürzmischung in ein Vorratsglas mit Schraubdeckel füllen. So an einem trockenen und dunklen Ort aufbewahrt hält sich die Gewürzmischung einige Wochen.