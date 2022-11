Apple Crumble mit Marzipan und Pekannüssen

per Mail teilen

Saftig und knusprig zugleich! Enikö Gruber verfeinert ihren Apple Crumble mit leckerem Marzipan und Pekannüssen.

Koch/Köchin: Enikö Gruber

Für den Apple Crumble:

4 große Äpfel

2 EL Zimtzucker

0,5 Saft einer halben Limette

200 g Marzipanrohmasse

200 g Mehl

140 g kalte Butter

60 g brauner Zucker

60 g Puderzucker

2 TL Zimt

2 Prisen Salz

0,5 Abrieb einer halben Limette

100 g gehackte Pekannüsse

Für die Orangen-Creme:

1 Becher Creme Fraiche

1 Becher griechischer Joghurt

1 Schuss Ahornsirup

1 •Abrieb einer kleinen Orange

1. Den Backofen auf 185 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Die Äpfel schälen, halbieren, entkernen und in Würfel schneiden und in eine Auflaufform geben. Mit dem Zimtzucker bestreuen und dem Limettensaft beträufeln. 50g Marzipanrohmasse in Stückchen zupfen und zu den Äpfeln geben.

3. Für die Streusel das Mehl in eine Schüssel sieben. Die kalte Butter in Stücken, das restliche Marzipan in Flocken, den braunen Zucker und den Puderzucker, den Zimt, zwei Prisen Salz sowie den Limettenabrieb dazugeben und mit den Knethaken eines Rührgerätes oder mit den Händen zu Streuseln verarbeiten.

4. Die Streusel über den Äpfeln verteilen und mit den gehackten Nüssen bestreuen. Auf der mittleren Schiene des Backofens etwa 30-40 Minuten goldbraun backen.

5. Währenddessen die Creme Fraiche mit dem Joghurt und einem Schuss Ahornsirup glattrühren. Den Orangenabrieb dazugeben und zu dem warmen Crumble servieren.