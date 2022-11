Antipasti-Variationen

per Mail teilen

Wer mag sie nicht, die vielfältigen italienischen Vorspeisen aus mariniertem Gemüse und bunten Salaten. Antipasti selbst zu machen ist gar nicht schwer. Daniele Corona stellt uns seine Favoriten vor.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Daniele Corona

Toskanischer Brotsalat mit Büffelmozzarella:

200 g Weißbrot

2 EL Olivenöl zum Anbraten

200 g reife Tomaten

1 rote Spitzpaprika

1 Stängel Staudensellerie

1 Stängel Frühlingslauch

1 Knoblauchzehe

4 Sardellen in Olivenöl

0,5 Bund Basilikum

1 Büffel-Mozarella (à ca. 125 g)

2 EL Kapern (mit Einlegeflüssigkeit)

4 EL Balsamico-Essig

6 EL Olivenöl, kalt gepresst

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Bio-Zitrone

Auberginen-Creme :

2 Auberginen

80 ml Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

80 g schwarze Oliven, entsteint

80 g getrocknete Tomaten, in Öl gelegt

1 Knoblauchzehe

2 Stängel Basilikum

50 g Parmesan

4 EL Balsamico

Salat von Ofenzwiebel und Paprika:

4 rote Spitzpaprika

4 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

3 Stängel glatte Petersilie

1 EL Honig

4 EL Olivenöl

3 EL weißer Balsamico

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Toskanischer Brotsalat mit Büffelmozerella

1. Das Brot in etwa 1 cm große Würfel schneiden.

2. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und die Brotwürfel darin goldbraun anbraten. Dann aus der Pfanne nehmen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

3. Tomaten waschen, abtrocknen, den Strunk entfernen und Tomaten in Würfel schneiden. Paprika waschen, abtrocknen, das Kerngehäuse entfernen und Paprika in Würfel schneiden. Staudensellerie waschen, abtrocknen, schälen und in feine Scheiben schneiden.

4. Frühlingslauch waschen, putzen und fein schneiden. Knoblauch schälen und fein schneiden.

5. Sardellen in feine Streifen schneiden.

6. Basilikum abbrausen, trocken, schütteln, die Blätter abzupfen und in feine Streifen schneiden.

7. Tomaten, Paprika, Staudensellerie, Frühlingslauch, Knoblauch, Sardellen und Basilikum in eine Schüssel geben.

8. Den Mozzarella vorsichtig zupfen, zusammen mit den Kapern und mit den abgekühlten Brotwürfeln zum Gemüse in der Schüssel geben, alles vorsichtig vermengen.

9. Balsamico und Olivenöl zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und vermengen. Den Brotsalat zugedeckt im Kühlschrank 30 Minuten durchziehen lassen.

10. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen.

11. Vor dem Anrichten etwas frisch abgeriebene Zitronenschale zum Salat geben, untermischen und den Salat nochmals abschmecken.

Pro Portion: 480 kcal / 2000 kJ

31 g Kohlenhydrate, 22 g Eiweiß, 29 g Fett

Auberginen-Creme

1. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

2. Die Auberginen abwaschen, abtrocken, halbieren und das Fruchtfleisch einritzen. Auberginenhälften mit der Schnittfläche nach oben in eine flache Auflaufform oder auf ein Backblech geben. Die Schnittflächen mit etwas Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben, bis sie goldbraun und weich gegart sind.

3. In der Zwischenzeit die Oliven und getrockneten Tomaten fein hacken.

4. Knoblauch schälen und fein schneiden.

5. Basilikum abbrausen, trocken, schütteln, die Blätter abzupfen und in feine Streifen schneiden.

6. Parmesan fein reiben.

7. Das Fruchtfleisch der weich gegarten Auberginen auskratzen, klein hacken und in eine Schüssel geben. Gehackte Tomaten, Oliven, Knoblauch, Parmesan und Basilikum zugeben. Nach und nach Balsamico und restliches Olivenöl untermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

8. Die Auberginencreme eignet sich perfekt für Bruschetta und als Beilage für Fisch- und Fleisch-Gerichte. Man kann sie warm und kalt genießen.

Pro Portion: 290 kcal / 1220 kJ

5 g Kohlenhydrate, 6 g Eiweiß, 28 g Fett

Salat von Ofenzwiebel und Paprika

1. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

2. Paprika abwaschen und abtrocknen.

3. Ungeschälte Zwiebeln und Paprika auf ein Backblech geben und ca. 30 Minuten im Ofen garen, bis die Zwiebeln weich sind und die Haut der Paprika braune Blasen bekommen hat. Evtl. die Zwiebeln etwas länger garen.

4. Von den Paprika die Schale abziehen. Dazu am besten die heißen Paprika, direkt nachdem sie aus dem Ofen genommen wurden mit einem feuchten sauberen Geschirrtuch abdecken und so ein paar Minuten stehen lassen.

5. Das Kerngehäuse der geschälten Paprika entfernen und Paprika in Streifen schneiden.

6. Die weich gegarten Zwiebeln aus der Schale lösen und achteln.

7. Paprika und Zwiebeln in eine Schüssel geben.

8. Knoblauch schälen, fein schneiden und zugeben.

9. Petersilie abbrausen, trocken, schütteln, die Blätter abzupfen, in feine Streifen schneiden und ebenfalls zum lauwarmen Gemüse geben.

10. Dann Honig, Olivenöl und Balsamico zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und vorsichtig untermengen. Den Salat 30 Minuten durchziehen lassen.

Pro Portion: 160 kcal / 665 kJ

9 g Kohlenhydrate, 1,5 g Eiweiß, 13 g Fett