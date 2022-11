Alkoholfreie Waldmeister Bowle

per Mail teilen

Waldmeister Bowle – ohne Promille…! Ein Rezept von Natalie Lumpp.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Natalie Lumpp

Zutaten:

0,75 l Kombucha

6 EL Grenadine

1 Zitrone (ausgepresst)

200 g Erdbeeren

1 Bund Waldmeister

Waldmeister anwelken lassen, und mit einem Bindfaden an einem Kochlöffel befestigen. So können Sie den Waldmeister kopfüber in das Getränk hängen. Die Stiele geben ansonsten einen bitteren Geschmack ab.

Erdbeeren kleinschneiden, mit Kombucha Grenadine und Zitronensaft in eine Karaffe geben.

Waldmeister für 20 Minuten hineinhängen.