2018er Grüner Veltliner trocken

Weingut Knapp, Baden

ca. 10,50 €

Grüner Veltliner ist die meistangebaute weiße Rebsorte in Österreich. In Deutschland bisher sehr selten. Weingut Knapp ist mitten in Baden-Baden.

Kräuteriger frischer Wein.