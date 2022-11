Zuckerpeeling und Bodylotion selbermachen

per Mail teilen

Hautschüppchen und leicht verhornte Hautstellen lassen sich mit einem Zuckerpeeling wunderbar entfernen - die Haut wird wieder rosig und glatt. Danach ist eine pflegende Lotion wichtig damit sich die gepeelte Haut wieder mit Feuchtigkeit versorgen kann.

Zuckerpeeling:

Sie brauchen:

100 g Kokosöl

50 g Rohrohrzucker

25 g dick-flüssigen Bio-Honig

ein paar Tropfen ätherisches Öl zum Beduften (nach Belieben)

So geht's:

geben Sie alle Zutaten in eine Schüssel und vermischen Sie alles gründlich. Das Kokosöl für dieses Rezept sollte fest sein, wenn Sie also Raum-Temperaturen über 25 Grad haben, geben sie das Kokosöl in den Kühlschrank bis es fest geworden ist.

-

Anwendung: Tragen Sie das Peeling mit den Fingerspitzen auf das gereinigte Gesicht auf und massieren Sie es sanft ein. Sparen Sie dabei die empfindliche Augenpartie aus. Hals und Dekolleté können Sie dagegen gerne miteinbeziehen. Lassen Sie das Peeling 1 Minute einwirken, ehe Sie es mit reichlich warmem Wasser wieder abspülen und Ihre gewohnte Pflege auftragen.

Haltbarkeit: Das Peeling wird jedes Mal neu angemischt.

Rezept Bodylotion:

Sie brauchen:

50 g Aloe vera Gel (möglichst naturrein)

40 g Kokosöl

10 g Sheabutter

Ein paar Tropfen ätherisches Öl nach Belieben

Ein Cremedöschen

So geh's:

Geben Sie alle Zutaten in einen Becher. Rühren Sie alles auf höchster Stufe mit dem Rührgerät durch, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Füllen sie die Creme in das Cremedöschen - fertig!

Cremen Sie ihren Körper großzügig mit der Lotion ein.

Die Lotion hält sich ca. 2-3 Wochen.