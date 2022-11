Zimt, Ingwer und Co

Zimt ist das Weihnachtsgewürz schlechthin, egal ob in Plätzchen, Stollen, Glühwein oder Fleischgerichten. Das stark wirkende ätherische Öl stimuliert die Magenschleimhaut und regt wie Kardamom die Sekretion von Magensaft an. Heilungseffekte gegen verschiedene Stoffwechselerkranken, wie z. B. Diabetes mellitus, Arteriosklerose, Übergewicht etc., die dem Zimt in letzter Zeit zugeschrieben werden, sind allerdings mit Vorsicht zu bewerten. Auch zu viel Zimt ist nicht gut: Ein Inhaltsstoff kann die …