Das brauchen Ihre Zimmerpflanzen

Welche Pflanzen benötigen wenig Licht? Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Umtopfen? Wir haben Expertentipps rund um Zimmerpflanzen und ihre Pflege für Sie gesammelt.

Düngen, gießen, umtopfen, vermehren oder Schädlinge bekämpfen - so bleiben Ihre Pflanzen gesund und stark:

Welche Pflanze ist die richtige?

Je nach Standort und Bedürfnis eignen sich verschiedene Zimmerpflanzen besonders gut. Vielleicht finden Sie hier Ihre neue Lieblingspflanze!

Zimmerpflanzen - total im Trend

Zimmerpflanzen sind IN, auch im Internet und den sozialen Netzwerken grünt und blüht es kräftig. Was ist dran an der neu entdeckten Pflanzenliebe?